Roma | San Giovanni | soffoca moglie e minaccia il suicidio Ultime notizie | ipotesi

Roma - 64ENNE SOFFOCA LA MOGLIE E MINACCIA IL SUICIDIO/ Ultime notizie quartiere San Giovanni : "Era depressa" : ROMA, 64ENNE SOFFOCA la MOGLIE e MINACCIA il SUICIDIO: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Roma - donna trovata morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...

Roma. San Giovanni : sessantenne uccide la moglie poi minaccia suicidio : Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al

Roma - uccide la moglie minaccia il suicidio : choc nel quartiere San Giovanni : Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di...

Roma. Danneggiata la statua di San Luigi Gonzaga : Un gesto inqualificabile. Un polacco è entrato nella chiesa Santo Spirito in Sassia a Roma, nei pressi di piazza San

Arriva il nuovo album dei TiRomancino con Alessandra Amoroso - Biagio Antonacci e gli altri : audio di Fino a qui : Il nuovo album dei Tiromancino è finalmente Arrivato. Dopo settimane di indiscrezioni e spoiler, il disco è approdato sul mercato con una serie di duetti d'eccezione nei quali compare anche il nome di Alessandra Amoroso, già in radio dal 18 maggio scorso e rilasciato in occasione dei primi 18 anni dal rilascio del brano. Tra i nomi che compaiono nel disco anche quello di Biagio Antonacci, che ha preso parte al duetto in Un tempo piccolo. Il ...

Gravi carenze igienico-sanitarie : Roma - chiuse tre attività di laboratorio e tavola calda : Roma – Gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con personale Asl, hanno proceduto alla chiusura di un’attività commerciale, in prossimità di Viale Marconi, a causa delle Gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate. Questa è solo l’ultima operazione scaturita nell’ambito dei controlli congiunti della Polizia Locale con la Asl Roma 3 nel campo della sicurezza alimentare. Gli operanti, durante ...

Roma : Housing sociale - al via bando assegnazione area pubblica Santa Palomba : Nel IX Municipio la prima gara di welfare di comunità su superficie comunale Roma – Roma Capitale pubblica il primo bando per destinare un’area di proprietà comunale ad Housing sociale. Dopo la sottoscrizione nei mesi scorsi della Convenzione urbanistica che ha dato il via al primo programma di edilizia privata a carattere sociale che punta al welfare di comunità, oggi sulla Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani e sul portale di Roma Capitale viene ...

Roma è messa così male che a salvare San Lorenzo ci prova Melissa Panarello : La movida di San Lorenzo è ormai guerriglia urbana. Al Comune di Roma, molto più che intervenire, conviene lasciare tutto così com’è e rastrellare multe di decine di migliaia di euro a weekend, tra i bivaccatori, i concertisti abusivi e gli occupanti irregolari di suolo pubblico. A salvare la banlie

Incendio nel Pisano - il fuoco cambia la geografia del Monte Serra : è caccia ai piRomani : Oltre 1.000 ettari di superficie bruciata e 430 sfollati. Mentre è in pieno corso la caccia ai piromani, è severo il bilancio, ancora parziale, del furioso Incendio che ha cambiato “la geografia del territorio” nel Pisano, come spiega il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gavia, e descrive meglio di altre metafore la distruzione prodotta dalle fiamme che hanno divorato una porzione enorme del Monte Serra, sulle alture che ...

Ciro Esposito - la Cassazione conferma i 16 anni all’ultrà Romanista Daniele De Santis : fu omicidio volontario : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti dell’ultrà romanista Daniele De Santis colpevole dell’omicidio di Ciro Esposito, il giovane napoletano ucciso a Roma poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Napoli del maggio 2014. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso di De Santis contro il verdetto di appello che gli aveva già ridotto la condanna da 26 a 16 anni di ...

Frosinone - Longo 'Io difensivista Difficile attaccare. I problemi della Roma non mi interessano' : Frosinone - Con la Juventus ha sognato per 81 minuti ma senza riuscire a fare punti, ora il Frosinone si sposta a Roma per cercare di acuire la crisi dei giallorossi. Il momento dei ciociari non è ...

Giro d'Italia 2019 - il via da Bologna con cronometro sul San Luca. Tutte le tappe in Emilia-Romagna : ... del direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, dell'ad di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Anche la seconda tappa, il 12 maggio, partirà da Bologna, ...

Giro d’Italia 2019 : si parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La ...