Roma | Ho ucciso mia moglie | ora mi tolgo la vita

Roma - ucciso a coltellate sul lungomare : vittima non ancora identificata : Un uomo di circa 30 anni, probabilmente nordafricano, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio sul lungomare degli Ardeatini a Marina di Ardea, in provincia di Roma . L'uomo aveva ferite compatibili ...

Roma - lite in strada : aggredito e ucciso a bottigliate alla fermata della metro : Rissa con morto a Roma . Un uomo senza fissa dimora, in corso di identificazione, è stato ucciso sabato sera alle 18.45 circa in via di Pietralata, ferito al collo con un coccio di bottiglia...

“Correte - aiuto!”. Roma choc in pieno giorno : uomo ucciso in strada. Cadavere alla fermata metro : Un sabato all’insegna della violenza e del sangue. Tragedia familiare a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo. Sul posto il pm Elena Torresin della procura di Udine con il medico legale Antonello Cirnelli, oltre ai carabinieri. A darne notizia è Il ...