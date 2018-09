Roma-Frosinone | arrestato tifoso romanista dopo spintone

Roma-Frosinone : Litiga con marito e fa cadere la moglie - arrestato : Roma – Gli agenti della Digos con l’ausilio dei colleghi del commissariato Prati, hanno arrestato il tifoso romanista che all’inizio del secondo tempo della partita Roma – Frosinone ha violentemente spinto alle spalle e fatto cadere dalla scalinata di accesso alla curva nord una donna. Il gesto sarebbe scaturito da una discussione nata a causa di un tatuaggio con lo stemma del Liverpool che il marito della donna aveva su ...

Ünder - gol in Roma Frosinone : VIDEO. Di Francesco riparte di nuovo dal turco : Concentrazione, ripartenza e "fuoco dentro". Erano questi i tre ingredienti presenti nella ricetta di Di Francesco per ritrovare i tre punti e, soprattutto, un po' di serenità alla vigilia dell'...

Segni di vita all’Olimpico : La Roma torna a battere il Frosinone : Nel primo turno infrasettimanale di questa stagione, allo Stadio Olimpico si vede finalmente qualcosa di simile a una squadra di calcio dopo diverso tempo. La Roma batte in goleada il Frosinone per 4-0, ottiene la seconda vittoria stagionale dopo quella della prima giornata contro il Torino e 3 punti che fanno letteralmente da defibrillatore per la classifica e per il morale. In un primo tempo gradevole e confortante anche sotto il punto vista ...

Roma-Frosinone - le pagelle : Pastore e Under dominano : La Roma vince 4 a 0 contro il Frosinone nel match della 6giornata di Serie A . Dopo appena un minuto Cengiz Under , con un missile terra aria, batte Marco Sportiello aprendo subito le danze. I ...

Roma-Frosinone - Di Francesco : “Non abbiamo fatto niente - la vittoria è solo un punto di partenza” : Nel post partita di Roma-Frosinone, in diretta su DAZN, Eusebio Di Francesco, ha commentato la netta vittoria dei suoi per 4-0: “Per noi è cominciato un nuovo campionato, è come se fosse un nuovo inizio. Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare, questo è un gruppo sano composto da ragazzi per bene. Non è mai facile vincere in Serie A, avevo anche chiesto ai ragazzi di mantenere la porta inviolata“. Interpellato sulle ...

Roma-Frosinone 4-0 : il poker fa respirare i giallorossi : La Roma batte il Frosinone per 4-0 all'Olimpico e riprende fiato in 3-1 per i padroni di casa. SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi,...

Pastore e Under accendono la Roma - Frosinone asfaltato. Genoa show con Piatek - pari a Bergamo e Cagliari : La Roma si risolleva battendo il Frosinone con un poker d’autore, sesto gol di Piatek con il Genoa. Atalanta-Torino e Cagliari-Samp finiscono pari Serviva una squadra come il Frosinone per risvegliare la Roma che, sotto i riflettori dell’Olimpico, si prepara al meglio per il derby con la Lazio. Mauro Locatelli/LaPresse Scrollata via di dosso la paura di sbagliare, i giallorossi si affidano ad un super Cengiz Under, capace di ...

Roma-Frosinone - Pastore si ripete : il secondo gol di tacco in stagione è una perla FOTO : Il fantasista della Roma si ripete all'Olimpico: dopo la magia di Roma-Atalanta, l'argentino incanta con un gol di tacco anche contro il Frosinone. Dinamica simile, stesso risultato: l'ex Psg ci ha ...

VIDEO Roma-Frosinone - Serie A 2018-2019 : le immagini del gran gol di tacco di Javier Pastore : Gli spettatori dell’Olimpico stanno assistendo ad una fantastica partita: la Roma va in rete con un’altra magia di tacco di Javier Pastore, che fa il paio con il gran gol da fuori in apertura di Cengiz Under. Anche questa marcatura è da vedere e rivedere. GOL! Roma 2-0 Frosinone (28’ Pastore) pic.twitter.com/yUPxfYyfyc — Gol VIDEO TV (@GolVIDEOTV3) September 26, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...