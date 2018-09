Roma | donna trovata morta a San Giovanni Marito minaccia il suicidio

Donna uccisa a Roma. Il marito chiama i carabinieri e minaccia di uccidersi : Una Donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina.Il fatto è accaduto a Roma nel quartiere San Giovanni. Sul posto i carabinieri intervenuti perché chiamati dallo stesso uomo.

Donna trovata morta in casa a Roma - il marito minaccia il suicidio : Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una Donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di...

Roma choc - donna trovata morta in casa. Il marito minaccia di uccidersi con un coltello : Roma choc. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. Il fatto...

Roma - ha spintonato e fatto cadere una donna sulle scale della curva nord. Arrestato tifoso Romanista : E' stato Arrestato il tifoso che ha spintonato e fatto cadere una donna sulla scalinata di accesso della curva nord allo stadio Olimpico, durante l'incontro Roma-Frosinone il 26 settembre scorso. Ieri ...

Spinge donna da scale Olimpico - arrestato tifoso Roma : Ha spintonato e fatto cadere dalla scale una donna allo stadio Olimpico di Roma. Autore del gesto un tifoso Romanista arrestato ieri dalla polizia che il 26 settembre scorso, all'inizio del secondo ...

Roma - ha spintonato e fatto cadere una donna sulle scale della curva nord. Arrestato tifoso Romanista : E’ stato Arrestato il tifoso che ha spintonato e fatto cadere una donna sulla scalinata di accesso della curva nord allo stadio Olimpico, durante l’incontro Roma-Frosinone il 26 settembre scorso. Ieri gli agenti della Digos, con l’ausilio dei colleghi del commissariato Prati, hanno Arrestato il tifoso Romanista che all’inizio del secondo tempo della partita Roma – Frosinone ha violentemente spinto alle spalle la donna, facendola cadere ...

Roma - rom minorenni in fuga sull'auto rubata investono una donna : è grave : Quattordici e quindici anni appena, rubano un'auto, seminano il panico lungo la via Casilina, poi intercettati da una volante di polizia fuggono all'alt e nella loro folle corsa travolgono...

Roma - due rom minorenni investono una donna con un'auto rubata : La donna era uscita con il cugino di 69 anni per una passeggiata. "Abbiamo visto la morte negli occhi", ha raccontato ancora sotto choc agli agenti della polizia. "Mi sono passati con la ruota sopra ...

Roma - 2 minorenni in fuga investono donna. Salvini : "Vengono da un campo rom" : Il ministro dell'Interno commenta così il fatto di cronaca avvenuto a Frascati ieri nel terdo pomeriggio. "Criminali incalliti", il post di Salvini

Roma. Riuscito trapianto della faccia effettuato su una donna : Un’operazione lunghissima e complessa terminata alle ore 5 di domenica mattina. E’ l’intervento di trapianto della faccia effettuato su una

Roma - donna si getta nel Tevere - poliziotti si tuffano e le salvano la vita : Una donna di 50 anni, Romana, ha cercato di togliersi la vita gettandosi nel Tevere. E' stata salvata in modo rocambolesco dalla polizia. E' accaduto, verso le 12, sul greto del Tevere all'altezza di ...

Roma - camion travolge donna ad Anagnina : è grave : Una donna è stata investita da un camion in via Monasterace, in zona Anagnina , alla periferia di Roma . È accaduto in tarda mattinata. La signora 71enne è stata trasportata in ospedale in gravi ...

Molesta una donna in metro a Roma - arrestato prete 73enne : Ha Molestato una donna in metro, ma lei lo ha inseguito e lo ha fatto arrestare dalla polizia. Con l'accusa di violenza sessuale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, Peter Ralph Slocombe, un ...

Roma. Choc a Rebbia : donna lancia i figli dalle scale - uno è morto : Choc nel carcere romano di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale.