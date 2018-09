Roberta Bonanno | Mi aveva bruciato arrivare seconda ad Amici dietro Marco

blogo

: ?? Da @roberta_bonanno a @noemiofficial Venerdì 21.25 #Rai1 #taleequaleshow - taleequaleshow : ?? Da @roberta_bonanno a @noemiofficial Venerdì 21.25 #Rai1 #taleequaleshow - VanityFairIt : «Non puoi essere sempre al top, la vita ti dà delle lezioni. A salvarmi è stata l’autoironia: quando impari a prend… - MarioManca : #TaleEQualeShow, Roberta Bonanno: «Il dolore che mi ha resa quella che sono» -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Venerdì scorso la sua imitazione di Aretha Franklin a Tale e Quale Show ha stregato tutti: stiamo parlanto diclassificata nell'edizione divinta daCarta, che intervistata da Vanity Fair ha ammesso che un po' le siaquel piazzamento nel talent show: In tutta onestà, sì. Quando partecipi a un programma così importante e arriviall’inizio rimani con l’amaro in bocca, è normale. La mia maturità in questi anni è stata accettare che ognuno ha un percorso diverso. Non aver vinto può fare male ma, in certi casi, ti può anche salvare. Sono molto fortunata, ho ancora tante cose da fare e tanti step da intraprendere ed è questo che mi dà la forza di andare avanti. Certo all’epoca mi, ma sono fiera del percorso che ho fatto. La cantante confessa al settimanale di avere un gruppo in chat con i ragazzi del programma di ...