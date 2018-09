Roberta Bonanno | «Il dolore che mi ha resa quella che sono»

Tale e Quale Show 2018 : Roberta Bonanno vince la seconda puntata – Classifica : Roberta Bonanno imita Aretha Franklin Dopo l’ottima partenza, è tornato con il secondo appuntamento lo Show del venerdì sera di Rai 1, quello “delle famiglie italiane”, stando alla definizione di Carlo Conti in apertura di puntata. La novità di ieri sera è stata la presenza di Mara Venier in veste di quarto giurato d’eccezione. La “zia Mara”, già avvezza al ruolo di giudice (popolare) a Tu sì que Vales, funziona perfettamente dietro al bancone ...

«Tale e Quale Show 2018» : il trionfo commovente di Roberta Bonanno-Aretha Franklin : Sylvie Vartan - Matilde BrandiNek - Antonio MezzancellaGrace Jones - Vladimir LuxuriaTommaso Paradiso - Mario ErmitoFranco Califano - Massimo Di CataldoJennifer Lopez - Guendalina TavassiCristiano Malgioglio - Antonella EliaAretha Franklin - Roberta BonannoJovanotti - Giovanni VerniaAfric Simone - Andrea AgrestiAnna Oxa - Alessandra DrusianMichael Bublè - Raimondo TodaroIl ricordo è troppo fresco, brucia come una ferita non del tutto ...

Tale e quale show - Roberta Bonanno e i suoi inizi in televisione : dove abbiamo visto la cantante : Il cast di Tale e quale show è sempre stato caratterizzato da personaggi desiderosi di rivincita o da personaggi con una carriera televisiva alle spalle veramente breve. Tra queste compare anche ...

Tale e Quale Show 2018 : chi è Roberta Bonanno : Roberta Bonanno Nel selezionare i propri partecipanti Tale e Quale Show non ha mai badato ai “confini televisivi”. Tra gli 85 concorrenti dello Show del venerdì sera di Rai1 in più occasioni è, infatti, capitato di vedere personaggi lanciati dalla concorrenza, in particolare dal Talent Show Amici di Maria De Filippi. Nella quarta edizione si fece notare con delle ottime performance Valerio Scanu, arrivato secondo nella classifica ...