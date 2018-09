Robert Redford annuncia il ritiro | «Il mio ultimo film | poi vado a cavallo»

SPY GAME - IRIS/ Streaming video del film con Robert Redford e Brad Pitt (oggi - 24 settembre 2018) : Spy GAME, il film d'azione in prima serata su IRIS oggi, lunedì 24 settembre 2018. Nel cast: Brad Pitt e Robert Redford, alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Robert Redford : "Non recito più - ma la strada è lunga. Vado a cavallo in cerca di avventure" : Il grande attore aveva annunciato l'addio: 'Ma continuerò come regista e produttore' INTERVISTA Ora che Robert Redford ha annunciato che dopo quasi 60 anni sugli schermi con The Old Man & the Gun ...

IN MEZZO SCORRE IL FIUME/ Su La7 il film di Robert Redford (oggi - 13 settembre 2018) : In MEZZO SCORRE il FIUME, il film in onda su La7 oggi, giovedì 13 settembre 2018. Nel cast: Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, alla regia Robert Redford. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:46:00 GMT)

QUIZ SHOW/ Su La7 il film di Robert Redford (oggi - 12 settembre 2018) : QUIZ SHOW, il film drammatico in onda su La7 oggi, mercoledì 12 settembre 2018. Nel cast: John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes, alla regia Robert Redford. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:19:00 GMT)

Il Cavaliere Elettrico/ Su Rete 4 il film con Robert Redford : tutte le curiosità (oggi - 9 settembre 2018) : Il Cavaliere Elettrico, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 9 settembre 2018. Nel cast: Robert Redford, Jane Fonda, Valerie Perrine, alla regia Sydney Pollack. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:40:00 GMT)

MILAGRO/ Su Rete 4 il film di Robert Redford (oggi - 7 settembre 2018) : MILAGRO, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 7 settembre 2018. Nel cast: Sonia Braga, Melanie Griffith e Rubén Blades, alla regia Robert Redford. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 04:30:00 GMT)

I TRE GIORNI DEL CONDOR - IRIS/ Info streaming del film con Robert Redford (oggi - 23 agosto 2018) : I tre GIORNI del CONDOR, il film in onda su IRIS oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Robert Redford, Faye Dunaway e Cliff Robertson, alla regia Sydney Pollack. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Robert Redford dice addio alle scene : Nel novembre 2016 l’aveva già annunciato: “Ancora due film, poi smetto”. In questi due anni Robert Redford ha recitato quindi in a ”Our souls at night” insieme a Jane Fonda e in “Old man with a gun” insieme a Casey Affleck e Sissy Spacek. Adesso pare che veramente l’attore americano, icona di Hollywood, rinuncerà ai futuri ruoli da attore per dedicarsi unicamente alle sue passioni. L’attore, ormai ottantenne, confessa infatti di essere ...

Robert Redford - chi non ha mai sognato di essere Meryl Streep e farsi fare uno shampoo? : Solo lui poteva rivalutare la professione dello shampista. Lei, Meryl nel ruolo della baronessa Karen Blixen, la testa mollemente adagiata all’indietro, lui, cacciatore di leoni, poco avvezzo alle tenerezze, prendeva l’acqua da una tinozza e la versava dolcemente sulla testa, intorno a loro i colori forti di Out of Africa. Chi non ha sognato di essere Daisy, l’adorata ne Il grande Gatsby che non riconosce la profondità dell’amore, così assurdo e ...

Robert Redford ha annunciato il suo ritiro dalle scene - come attore : Robert Redford ha deciso di ritirarsi dalle scene, come attore. Ad annunciarlo lui stesso nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Entertainment Weekly: «Mai dire mai ma ho deciso che The Old Man & His Gun sarà per me l’ultimo film come attore e che dopo mi ritirerò, dal momento che lo faccio da quando ho 21 anni». Il prossimo 18 agosto Robert compirà 82 anni e, in effetti, un po’ di stanchezza da parte sua è anche ...