Risultati Test Medicina 2018 Universitaly Miur | ultime notizie | dove trovare punteggio

Risultati Test Medicina 2018 : punteggi pubblicati online sul sito di Universitaly dal Miur : Sono usciti i Risultati nominali del test di Medicina 2018 sul sito di Universitaly da parte del Miur : i 60mila candidati alla prova di ammissione all'anno accademico 2018 /2019 possono sapere se hanno raggiunto il punteggi o minimo per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in attesa della graduatoria ufficiale, che sarà pubblicata il 2 ottobre.Continua a leggere

I Risultati degli ultimi crash test Euro NCAP : Cinque stelle per Audi A6 e Volkswagen Touareg, quattro per Ford Tourneo, tre per Suzuki Jimny. È il verdetto della terza serie di test Euro NCAP 2018, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l’Automobile Club d’Italia. L’Audi A6 consegue la massima valutazione soprattutto per la […] L'articolo I risultati degli ultimi crash test Euro NCAP sembra essere il primo su ...