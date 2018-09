Rimpasto di governo | da Giovanni Tria a Giulia Grillo | i ministri che rischiano adesso

Rimpasto per il governo francese dopo le 2 dimissioni : De Rugy all'Ecologia e Maracineanu allo Sport : Prenderanno il posto di Nicolas Hulot che ha lasciato con l'accusa di essere stato lasciato solo sulle questioni ambientali e di Laura Flessel che ha dato l'addio per 'ragioni personali'

Rimpasto per il governo francese dopo le 2 dimissioni : De Rugy all'Ecologia e Maracineanu allo Sport : Più che un Rimpasto un rattoppo, necessario per ricucire uno strappo che rischiava di indebolire ulteriormente il governo francese in uno dei momenti più delicati del mandato presidenziale di Emmanuel Macron.A sostituire Nicolas Hulot al Ministero della Transizione ecologica e solidale sarà François de Rugy, fino a questa mattina presidente dell'Assemblea nazionale, mentre al Ministero per lo Sport andrà l'ex ...

