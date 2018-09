RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100 D' Uva M5s | chi ha lavorato una vita lascerà posto a

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Boeri boccia il Governo dopo il Def (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Boeri boccia il Governo dopo il Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - i dubbi di Roventini prof vicino a M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, i dubbi di Roventini prof vicino a M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : attenzione alle misure simbolo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano: attenzione alle misure simbolo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Cesare Damiano è convinto che con la Legge di bilancio alla fine “si faranno interventi parziali sulle misure-simbolo”. Anche sulla Riforma delle pensioni. Questo per via delle risorse scarse a disposizione. Del resto, ricorda l’ex ministro del Lavoro, la sua proposta di anticipo ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Dopo il deficit al 2 - 4% è attesa per le misure : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Dopo il deficit al 2,4% è attesa per le misure. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Matteo Salvini ha fatto capire che ci sarà la possibilità di far accedere alla pensione circa 400.000 persone, liberando altrettanti posti di lavoro per i giovani. Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha mandato un messaggio chiaro: “Con il superamento ...

RIFORMA PENSIONI e LdB 2019 : incertezza sui parametri di Quota 100 e su opzione donna : Gli aggiornamenti sulle pensioni ad oggi 27 settembre 2018 vedono prore lo stato di incertezza riguardo i parametri di uscita tramite la nuova Quota 100 [VIDEO], oltre all'eventuale avvio della Quota 41 ed alla proroga dell'opzione donna. Nel frattempo internamente al Governo giallo - verde prosegue la discussione in merito al rapporto deficit - pil, un parametro che appare fondamentale per la portata dei prossimi interventi di Riforma ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Brambilla contro le proposte M5s su aumenti e ricalcolo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 settembre. Brambilla contro le proposte M5s su aumenti e ricalcolo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 05:58:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ Garavaglia : superare Legge Fornero è necessario (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Garavaglia: superare Legge Fornero è necessario. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre. Per Massimo Garavaglia, “superare la Legge Fornero è difficile, complesso e costoso, ma necessario per togliere il tappo anagrafico”. In buona sostanza per far sì che vi sia un ricambio generazionale nelle imprese e anche nella Pubblica amministrazione, dato ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Esodati - nuova richiesta di un decreto urgente (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Esodati, nuova richiesta di un decreto urgente. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Fedriga : Legge Fornero tra causa della recessione (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Fedriga: Legge Fornero tra causa della recessione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre. Durante il suo mandato parlamentare, Massimiliano Fedriga ha manifestato in diverse occasioni le criticità della Riforma delle pensioni del 2011. E anche ora, che è Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, non fa sconti alla Legge Fornero. Partecipando al Forum Ansa ha ...

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e RIFORMA delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le resistenze di Tria e le parole di Elsa Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Le resistenze di Tria e le parole di Elsa Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100/ I dubbi su Quota 41 e Opzione donna (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. I dubbi su Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre. Il Governo continua a lavorare sulla Riforma delle pensioni che sarà all’insegna della Quota 100, anche se probabilmente con un tetto minimo di contributi pari a 36 anni, che di fatto non rendere possibile il pensionamento a 65 anni con 35 annualità di contributi. Secondo ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 con penalizzazioni - la Uil dice no (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 con penalizzazioni, la Uil dice no. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 settembre(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:04:00 GMT)

Pensioni - Di Maio contro Fornero sulla RIFORMA : 'Ha ancora il coraggio di aprire bocca?' : Sul tema Pensioni, continua il dibattito politico, con toni talvolta particolarmente accesi, sulle azioni che il Governo intende inserire nella prossima Legge di Bilancio 2019. Ormai siamo giunti alla vigilia del varo di una delle manovre finanziarie più tormentate della storia recente, a motivo soprattutto del rapporto deficit-Pil e del temuto giudizio dell'Europa. A questo proposito, c'è da registrare il vivace botta e risposta tra il Ministro ...