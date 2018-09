Riforma Coni-Governo | una Commissione Speciale per i ripescaggi in Serie B

Camera - Cecconi (Misto) : “In Aula lavoro quasi zero - discutiamo le leggi popolari”. Fraccaro : “Faremo Riforma per obbligo” : Governo e Parlamento hanno già abbondantemente superato lo “scoglio” dei primi 100 giorni. Se l’avvio della legislatura, con la formazione del governo si è contraddistinta per la fase lunga e travagliata, l’attività parlamentare non brilla certo per produttività. Tre decreti: Dignità, Emergenze (con dentro Genova) ed Immigrazione (varato due giorni fa). Poi il disegno di legge Anticorruzione del ministro Alfonso ...