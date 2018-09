Rifiuti | Legambiente | al via la XXVI campagna ' Puliamo il mondo'

Legambiente Nicà : I turisti hanno lasciato Rifiuti al mare e in montagna : Questo degrado - prosegue il sodalizio ambientalista - crea problemi all'ambiente, alla biodiversità, al turismo all'economia e soprattutto alla salute di noi tutti'. Dunque,'è fondamentale ...

Legambiente sulla gestione Rifiuti : 'Solo con la qualità della raccolta differenziata scongiurato il ricorso alla discarica e all'... : ... sul recupero di materia e lavorare sulla buona qualità della raccolta differenziata, mettendo in campo i principi dell'economia circolare". Questo il commento di Legambiente alla notizia che il ...

Bilancio critico per la Goletta Verde 2018 di Legambiente : mala depurazione e Rifiuti in testa ai nemici del mare : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia. Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici nelle 15 regioni costiere italiane, infatti, è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece “fortemente inquinato” (39%) e “inquinato” (9%) e la causa di questi risultati è sicuramente da attribuire alla ...

Legambiente : nei laghi italiani 2 - 5 Rifiuti ogni metro quadrato di spiaggia. Il 75% è plastica : Iniziativa a cui sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del distretto produttivo della rubinetteria e dell'economia del turismo, organizzata proprio nei giorni in cui sul ...

"Treno carico di Rifiuti diretto in Austria fermo da due mesi a Roma" : la denuncia di Legambiente : Secondo l'associazione ambientalista settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere inceneriti oltreconfine sono ferme alla stazione Roma smistamento, accanto alla fermata della FL1 Nuovo Salario

Legambiente : Rifiuti a Roma - cumuli in strada e discariche anche in agosto : Roma – Legambiente segnala alle autorità il Monnezza Parking di Ponte di Nona e intanto per il quartiere Salario l’aria vicino al TMB è sempre più irrespirabile “I Rifiuti invadono le strade Romane anche in agosto e a Roma Est un parcheggio mai utilizzato è diventato una discarica abusiva di ingombranti. Intanto l’aria al TMB Salario è irrespirabile e l’impianto è ancora lì nonostante le false promesse di chiusura arrivate da tanti ...