Ricostruzione | Autostrade è fuori Mega cambiale per parare i ricorsi

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato potrà anticipare i soldi per la Ricostruzione - fuori Autostrade : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio

Toti : inviato a Conte piano Autostrade per Ricostruzione del ponte : Il governatore della Liguria e commissario per il superamento dell'emergenza, Giovanni Toti, ha ricevuto da Autostrade per l'Italia il piano di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. I ...

Decreto Genova - ultima bozza : Autostrade esclusa dalla Ricostruzione : Mentre il gip Angela Nutini, al termine dell’udienza dell’incidente probatorio, affida 60 giorni di tempo ai tre periti del giudice per le indagini preliminari Giampaolo Rosati (Milano), Massimo Losa (Pisa) e Bernhard Elsener (Zurigo) per le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi, si attende ancora il Decreto Genova. A 10 giorni dalla sua prima presentazione nella Conferenza ...

Sondaggi Politici/ Ponte Genova - il 71% ‘boccia’ il M5s e vuole Autostrade nel piano di Ricostruzione : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Genova - Autostrade ha 30 giorni per versare i soldi per la Ricostruzione : La società, esclusa dalla ricostruzione, anticipa al 15 novembre i rogiti e gli indennizzi agli sfollati

Ponte Genova - fino a 500 assunzioni in deroga negli enti locali | Da Autostrade la somma per la Ricostruzione in 30 giorni : Il decreto prevede l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese danneggiate dal crollo di Ponte Morandi

Ponte Genova - Autostrade dovrà versare la somma per la Ricostruzione in 30 giorni : Il decreto prevede l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese danneggiate dal crollo di Ponte Morandi

Conte : Autostrade non parteciperà a Ricostruzione ponte Genova : Roma, 20 set., askanews, - Autostrade per l'Italia non parteciperà alla ricostruzione del ponte di Genova, neanche all'interno di un consorzio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la Ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Escludere Autostrade dalla Ricostruzione del ponte è anche un problema politico : Autostrade non metterà "nemmeno un sassolino" per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova ma dovrà pagare interamente i lavori. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, lo ripete tutti i giorni e lo ha ribadito stamane ad Agorà su Rai3. La sua posizione non sembra più però quella di tutto il governo. La linea intransigente non piace alla Lega, èd è solo una delle divergenze che ...