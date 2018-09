Ricerca | 87% donne e 67% uomini over 45 non riposa bene

Incendio Atene - in Grecia continua la Ricerca dei sopravvissuti : 74 morti accertati - 187 feriti di cui 23 minori : In Grecia – con gli incendi che hanno devastato l’Attica in poche ore – continua la ricerca dei sopravvissuti. Il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti. Risultano inoltre 187 feriti, dei quali 23 minori. Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, incenerita dalla furia delle fiamme. I corpi delle vittime vengono trasferiti all’obitorio di Goudi per le procedure di identificazione. Tra i ...