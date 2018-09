Riccanza World | ecco la miniserie europea di Riccanza ambientata a Capri

blogo

(Di venerdì 28 settembre 2018) Due stagioni, una terza in arrivo, due spin-off ed una versione straniera: con questi numeri, il fenomeno #non sembra affatto fermarsi, e rilancia. Il format italiano di Mtv (canale 130 di Sky), infatti, punta ora all'estero, con, nuova versione del programma che però avrà un sapore continentale, con protagonisti provenienti da tutta Europa.6 i giovani ricchi Millennial protagonisti di questa nuova, che vedrà ancora una volta l'Italia protagonista: il gruppo, infatti, si incontrerà aper un fine settimana in cui confronteranno i loro stili di vita e le loro opinioni, per chiudere il weekend con un party a tema "Royal" in una lussuosa villa.ladipubblicato su TVBlog.it 28 settembre 2018 12:53.