Renzi attacca Di Maio | ' Non è lucido | soffre lo stress perché non è

Csm : Di Maio attacca Ermini - 'Deputato Renzianissimo' : Una battaglia essenziale, a mio avviso, per salvaguardare l'autonomia della magistratura dalla politica. Evidentemente sta più a cuore al ministro della Giustizia che alla maggioranza dei magistrati'.

Csm : Di Maio attacca Ermini - "Deputato Renzianissimo" : Duro attacco di M5s al neo vicepresidente del Csm, David Ermini: "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd - afferma Di Maio - è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. ...

Renzi attacca Zingaretti : “non adatto alla segreteria - molto ambiguo con i 5 Stelle” : Matteo Renzi all’attacco del candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti. Perché la candidatura del presidente della Regione Lazio non piace a Renzi? Ufficialmente per "l’ambiguità" del governatore verso il MoVimento 5 Stelle. Zingaretti: 'mai con il M5s'. I timori dei Renziani per l'ascesa del governatore Applausi per il governatore nel suo intervento dal palco di Areadem a ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Travaglio : “Pd? Stupido aspettare cadavere - l’unico e` quello di Renzi”. E attacca Macron : “Il più str… d’Europa” : “Il Pd? È Stupido mettersi sulla riva ad aspettare il cadavere. Anche perché se non lo ammazzi, il cadavere non c’è. E qui l’unico cadavere al fiume sono Renzi e i suoi“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di un confronto alla festa di Mdp-Articolo 1 con Pier Luigi Bersani. Travaglio ha sottolineato: “Attualmente se casca il governo cosa c’è? Salvini e il centrodestra oltre il ...

Gene Gnocchi contro Renzi : "Stufi delle sue battute"/ Video - il comico attacca il Pd : "Sinistra poco seria" : Gene Gnocchi contro Renzi: "Stufi delle sue battute". Ultime notizie Video, il comico ai microfoni di Otto e mezzo attacca il Pd: "Sinistra poco seria".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Pd - Renzi : “Basta polemiche interne”. Ma poi attacca i suoi : “Fuoco amico ha colpito il Matteo sbagliato” : “Basta polemiche interne al Pd, pensiamo a fare opposizione”. È l’appello di Matteo Renzi dal palco della Festa dell’Unità di Torino dove ha ricevuto l’abbraccio dei militanti del partito senza però rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Renzi si è anche rivolto alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, chiedendole di “combattere insieme per farsi restituire i 40 milioni destinati alle periferie che il governo attuale ha ...

Renzi gela su Facebook l euro utente che lo attacca : "Trovati un buon avvocato" : Un utente ha accusato Matteo Renzi di aver preso i soldi destinati ai terremotati e lui, in risposta, gli ha detto di trovarsi un buon avvocato . Il botto e risposta durante una consueta diretta ...

Dopo l’attacco di Lega e M5S - si dimette il presidente di Consob Mario Nava. Renzi attacca : “Cialtroni” : A 24 ore dalla richiesta di dimissioni avanzata dai capigruppo di Lega e Movimento 5 Stelle per potenziale conflitto di interessi, il presidente di Consob, Mario Nava, si è dimesso. Matteo Renzi attacca i partiti di maggioranza del governo: "Cialtroni, un danno enorme alla credibilità dell'Italia".Continua a leggere

Fondi Lega - pm di Genova in Lussemburgo per i 49 milioni/ Ultime notizie - Renzi attacca Salvini : "Ladroni!" : Fondi Lega, pm di Genova in Lussemburgo. Ultime notizie, ipotesi riciclaggio per i famosi 49 milioni di euro spariti dalle casse del carroccio. L'indagine prosegue(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:33:00 GMT)

Renzi attacca Conte : "Fare il premier è solo un passatempo"/ Pd - attacco sui vaccini : "Sono dei cialtroni!" : Renzi attacca Conte: "Fare il premier è solo un passatempo". ultime notizie Governo, il senatore del Pd all'attacco sui vaccini: "Sono dei cialtroni!"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:03:00 GMT)