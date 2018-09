Regina Elisabetta | la sovrana usa una mano finta per salutare | a svelarlo è la

Piemonte - lavorare meno ma lavorare tutti : la fabbrica dei francobolli della Regina Elisabetta è in difficoltà - paghe e orari ridotti : Accordo nella storica "Cerutti" che produce macchine da stampa: tra i suoi principali clienti la Royal Mail inglese. Garantito un minimo di mille euro al mese in attesa del rilancio previsto nel 2019

La figlia della Regina Elisabetta non stringe le mani al pubblico per una ragione "reale" : Quante volte è capitato di vedere Kate, Meghan o altri membri della Royal Family stringere la mano a perfetti sconosciuti della folla durante alcuni dei loro eventi? Molto spesso. Ma quante volte è stata vista la Principessa Anna, figlia della regina Elisabetta, avvicinarsi alla folla per stringere qualche mano? Probabilmente nessuna.Nel documentario "Queen of the World" prodotto da HBO e in uscita sullo stesso canale l'1 ottobre, ...

La Regina Elisabetta legge il messaggio ma viene interrotta dal fonico : “Può ripetere dall’inizio?”. La sua reazione : Durante il tradizionale discorso di Natale, c’è stato lo scorso anno un piccolo fuori programma (reso pubblico solo ora dalla pagina Instagram di Buckingham Palace): la regina Elisabetta stava leggendo il messaggio quando il fonico, evidentemente imbarazzato, le ha chiesto se potesse ripetere, perché il cinguettio di alcuni uccelli era entrato nella registrazione. “Dalla seconda pagina?” chiede lei. “No, ...

The Crown - la Regina Elisabetta non è più fan della serie Netflix : La terza stagione della serie The Crown arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno, con tante novità e un cast del tutto rinnovato. Da quello che si apprende in rete però, la serie che rievoca la ...

Il cugino della Regina Elisabetta sposa un uomo : prime nozze gay nella Royal family britannica : Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, che due anni fa aveva fatto coming out, ha sposato il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Si tratta delle prime nozze reali gay: i due si sono scambiati gli anelli e le promesse di fronte a 60 amici e membri della famiglia, tra cui anche le tre figlie di lui. Immancabile, poi, l'ex moglie di Lord Ivar Mountbatten: è stata ...

Tutti pazzi per Elisabetta Franchi : è lei la vera Regina della Milano Fashion Week [FOTO e VIDEO] : Uno show da favola: Elisabetta Franchi si è superata per celebrare i 20 anni del brand con la collezione primavera-estate 2019 alla Milano Fashion Week La Milano Fashion Week sta regalando spettacolo puro a Tutti gli appassionati di moda: musica, moda, party, sfilate e tantissimo altro nella capitale della moda per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2019. Uno show favoloso, ieri, alla Scuola Militare Teuliè di Milano per la ...

Perché Kate Middleton non compare nel nuovo documentario sulla Regina Elisabetta? : Kate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan Markle a WimbledonKate Middleton e Meghan ...

Meghan Markle/ Ecco i suoi rapporti con la Regina Elisabetta : “la donna che ha portato la felicità al nipote!” : Sappiamo bene che Meghan Markle e la Regina Elisabetta – per quanto possibile – hanno già instaurato un ottimo feeling in questi mesi; Ecco cosa ne pensano l'una dell'altra.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 05:43:00 GMT)

Giovanni Ciacci - appello alla Regina Elisabetta/ "Pronto per Ballando con le stelle Uk in coppia con un uomo" : Milly Carlucci non è come la Regina Elisabetta e Giovanni Ciacci è pronto a sfidare Ballando con le stelle Uk che ha detto no alle coppie dello stesso sesso "Pronto a ballare subito"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:58:00 GMT)

HARRY E MEGHAN MARKLE/ Niente custodia legale per eventuali figli : decide tutto la Regina Elisabetta : HARRY e MEGHAN non avrebbero la custodia legale dei loro figli. A impedirglelo, una legge del 1717 varata da Giorgio I. Ma le cose, oggi, sono leggermente diverse.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:11:00 GMT)

Kate Middleton - Meghan Markle - la Regina Elisabetta : ecco tutti i soprannomi usati a Buckingham Palace : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle, Carlo e i principi William ed Harry: a Buckingham Palace tutti hanno un soprannome. Come ogni altra famiglia, anche i Reali britannici – rigorosamente in privato – usano nomignoli e vezzeggiativi per chiamarsi l’un l’altro. E grazie a Cosmopolitan ora questi soprannomi non sono più confinati all’interno delle solide mura di Buckingham Palace, ma ...

La Regina Elisabetta cerca personale! Ecco le posizioni aperte e la paga… : La Regina Elisabetta cerca personale e fra le varie offerte disponibili sul sito ufficiale c’è anche quella del lavapiatti, che dovrà “mantenere alto lo standard di pulizia delle cucine“. Per fare il lavapiatti non è necessario nessun requisito, basta solo avere una conoscenza di base della sicurezza alimentare. Il lavapiatti della Regina Elisabetta avrà vitto e alloggio gratuito, il pagamento dei contributi e vivrà a Buckingham Palace. Il ...

La Regina Elisabetta cerca un lavapiatti. Ma non solo : ecco tutte le posizioni di lavoro aperte a Buckingham Palace : La regina Elisabetta cerca personale. E tra i requisiti richiesti, un po’ a sorpresa, non c’è la cittadinanza inglese, ma è sufficiente il permesso per lavorare nel Regno Unito. Quindi, se state cercando lavoro, conoscete perfettamente la lingua inglese e siete disposti a trasferirvi ecco alcune interessanti offerte di lavoro che potrebbero fare al caso vostro e che vi permetteranno di lavorare nell’entourage della Famiglia Reale ...