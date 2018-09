Reggio Calabria | terremoto di magnitudo 4 2 tra Catanzaro | Vibo e Reggio Scossa anche a

Scossa di terremoto di magnitudo 4 - 2 nella zona di Reggio Calabria : In un’area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Lo riferisce l’Ingv in un tweet, spiegando che il sisma è avvenuto alle 7,24, a una profondità di 11 chilometri

Terremoto oggi in Calabria/ Ingv ultime scosse : sisma M 4.2 a Reggio Calabria (28 settembre 2018) : Terremoto oggi in Calabria. Ingv ultime scosse: sisma M 4.2 a Reggio Calabria (28 settembre 2018). Tanta paura fra la popolazione calabrese per il sisma di questa mattina(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:08:00 GMT)

Terremoto oggi Reggio Calabria : due forti scosse magnitudo 4.1 e 4.6 : Forte scossa di Terremoto alle 07.24 di questa mattina con epicentro in provincia di Reggio Calabria: avvertita fino al Pollino e su gran parte della Sicilia, paura anche a Messina. Terremoto registrato in zona Reggio Calabria. A quanto segnala l'Ingv in un tweet, secondo una stima provvisoria, la scossa, delle 07:24, si sarebbe attestata su una magnitudo tra 4.1 e 4.6. Si è avvertita anche a Milazzo la scossa di Terremoto registrata ...

Scossa di terremoto nella zona di Reggio Calabria : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita intorno alle 7,24 in Calabria e in particolare, come segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella costa calabra sud ...

Terremoto al sud : intensa scossa tra Sicilia e Calabria - paura a Messina e Reggio - dati INGV : scossa di Terremoto nettamente avvertita al sud Italia. Epicentro tra Sicilia e Calabria. I dati INGV. Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita oggi 28 settembre 2018, esattamente alle...

Scossa di terremoto alle 7.24 avvertita da Reggio Calabria a Cosenza : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita oggi dalla popolazione in Calabria alle 07:24. Secondo l’INGV si è

Scossa di terremoto avvertita in Calabria : segnalazioni da Reggio - Cosenza e Vibo Valentia [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita oggi dalla popolazione in provincia di Reggio Calabria intorno alle 07:25. Seguiranno aggiornamenti con i dati ufficiali INGV. L’evento è stato avvertito nei Comuni di Villa San Giovanni, Cosenza, Messina, Polistena, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Cessaniti (dati “Hai Sentito il terremoto“). L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria: segnalazioni da Reggio, Cosenza e ...

'Ndrangheta - Reggio Calabria : commercianti lottano da 26 anni contro la criminalità ma oggi rischiano di chiudere : La criminalità organizzata li ha colpiti più volte per il loro rifiuto a pagare il pizzo: minacce, incendi dolosi al loro negozio e perfino un tentato omicidio. Questa la storia di Tiberio Bentivoglio ...

Reggio Calabria : presentata stamani la XVI Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana [FOTO] : Teatro di prosa e classico, commedie brillanti, balletti e spettacoli musicali caratterizzeranno un calendario aperto alla pluralità dei percorsi artistici. Titoli e attori, regie e allestimenti ...

Reggio Calabria : AXA e Banca Monte dei Paschi insieme per parlare di prevenzione - salute e corretta alimentazione : Il progressivo incremento della durata della vita nei paesi avanzati fa della longevità un rischio e, al tempo stesso, un’opportunità dei nostri tempi. Vivere di più significa anche vivere meglio, con nuove risposte alle esigenze di salute e benessere nel tempo, in termini di offerta ma anche e soprattutto di prevenzione dei rischi quale elemento chiave per assicurare una vita lunga e in salute. Questo il tema al centro dell’evento dedicato al ...

Incredibile Reggina : squadra costretta a scappare da Reggio Calabria : col Monopoli si giocherà in campo neutro - ecco i motivi : L’ennesimo pasticcio sullo stadio Granillo di Reggio Calabria porta la Reggina, per la prima volta nella storia per lo stadio non agibile, a scappare dalla città dello Stretto (si giocherà a Vibo Valentia) per giocare il match contro il Monopoli, valevole per quarta giornata del campionato di Serie C. Già la scorsa partita giocata in casa contro il Bisceglie aveva portato polemiche e disagi per i tifosi e squadra, anche se in quel ...

Reggio Calabria : al via la 3° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Dall’1 al 7 di ottobre 2018, Associazione Italiana Dislessia organizza la 3° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European Dyslexia Awareness Week. L’iniziativa, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio Nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari AID, in collaborazione con 300 ...

Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico – Roma - Milano e Reggio Calabria ospitano la XII edizione dell’evento : Venerdì 28 settembre la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico a Roma, Milano e Reggio Calabria Saranno Roma, Milano (Fiera) e Reggio Calabria a ospitare, venerdì 28 settembre, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di partner come Inail, Fondazione Terzo Pilastro InterNazionale, Eni, Gruppo Mediobanca, Toyota e Rai, ha l’obiettivo di ...

Reggio Calabria e Messina senza aliscafi - il Governo Conte avrebbe dimenticato il bando : Messina e Reggio Calabria sono vicine, ma lontanissime. La società Liberty Lines ha comunicato che, a partire dal primo ottobre, sospenderà il proprio servizio di collegamenti veloci. Non si tratta di una casualità, tenuto conto che era noto che il prossimo 30 settembre sarebbe scaduto il bando che, in questi anni, ha assicurato quello che è l'unico servizio di trasporto pedonale esistente tra i centri storici delle due città dello Stretto. La ...