Scossa di terremoto 4.2 nella zona di Reggio Calabria [news aggiornata alle 07:55] - repubblica :

Terremoto registrato in zona. A quanto segnala l'Ingv in un tweet, secondo una stima provvisoria, la, delle 07:24, si sarebbe attestata su una magnitudo tra 4.1 e 4.6. Al momento non si registrano danni.(Di venerdì 28 settembre 2018)