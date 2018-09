Reddito di cittadinanza | sarà il più alto d' Europa

Manovra - Tria cede : deficit a 2 - 4% - Reddito di cittadinanza e via la Fornero : (Foto Ansa/ufficio stampa Palazzo Chigi/Filippo Attili) Dopo una giornata ad alta tensione sulla Manovra, fatta di incontri e proposte, alla fine l’intesa è arrivata: ha vinto la linea Di Maio-Salvini che porterà l’asticella del rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento per il triennio 2019-2021. Un tetto più che sforato rispetto alle prime intenzioni del titolare dell’economia Giovanni Tria, che ha dovuto letteralmente soccombere ai due ...

Pensioni - Reddito di cittadinanza - truffati delle banche : le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

Manovra in deficit al 2 - 4% per tre anni : Lega e M5s soddisfatti - Tria sconfitto | Ok a Reddito e pensioni di cittadinanza : Di Maio: "E' la Manovra del popolo". Salvini: "Via la Fornero e chiusura cartelle Equitalia". Brunetta a Tgcom24: deficit a 2,4% da irresponsabili, aumenta il rapporto debito/Pil, si sequestra futuro"

La sessuologa : “è vero - con con il Reddito di cittadinanza si farà più sesso” : Riguardo le dichiarazioni del deputato del Movimento 5 stelle, Massimo Baroni, sul legame fra sesso e reddito di cittadinanza (‘Con il reddito di cittadinanza tromberanno tutti come ricci’) è intervenuta la sessuologa Rosamaria Spina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. “Personalmente non credo nel reddito di cittadinanza così come viene proposto –ha affermato la Dott.ssa Spina-, ma ...

Quota 100 per le pensioni e Reddito di cittadinanza per 6 - 5 milioni di persone : Arriva la Flat tax al 15% per 1,5 milioni di contribuenti. Pace fiscale, 4-5 miliardi dalla rottamazione delle cartelle. Assegni fino a 780 euro per chi si trova in uno stato di povertà. Ora che Cinque Stelle e Lega hanno strappato il 2,4% del deficit sfondando la resistenza del ministro dell’Economia, il vicepremier Luigi Di Maio può festeggiare e lanciare la bandiera del Movimento, il reddito di cittadinanza. Mentre il leader della Lega ...

Assegni fino a 780 euro per chi si trova in uno stato di povertà. Ora che Cinque Stelle e Lega hanno strappato il 2,4% del deficit sfondando la resistenza del ministro dell'Economia, il vicepremier Luigi Di Maio può festeggiare e lanciare la bandiera del Movimento, il reddito di cittadinanza. Mentre il leader della Lega Matteo Salvini mette in tasc...

Sì al Reddito di cittadinanza - via la Fornero : Tria "all'angolo" - ma non si dimette : Di Maio e Salvini esultano, hanno sfondato l'argine sul deficit che il ministro dell'Economia aveva cercato di difendere...

Di Battista euforico per la manovra che darà vita al Reddito di Cittadinanza : Di Battista felice su Facebook dopo l’accordo trovato per la manovra del Popolo, “Gianroberto sarà contento” Da poche ore si è appresa la notizia, che Di Maio e Salvini sono riusciti a portare a casa la “manovra del Popolo” o comunemente chiamata “manovra del Cambiamento” (Ne abbiamo parlato su questo articolo – clicca – ). La gioia è comune a tutti, sicuramente sul fronte M5S ma anche in ...

Flat tax - superamento della Fornero e Reddito di cittadinanza : cosa prevede l'accordo raggiunto sul Def : Un primo avvio della Flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono questi i principali contenuti dell'accordo raggiunto nella maggioranza di governo in vista della predisposizione della nota di aggiornamento del Def.Eccoli.- reddito DI cittadinanza, 10 ...

Reddito di Cittadinanza - l’annuncio di Di Maio che aspettavano tutti : l’annuncio di Luigi Di Maio a Porta a Porta: “Il Reddito di Cittadinanza partirà a marzo 2019” Il Reddito di Cittadinanza arriverà entro la metà di marzo 2019. Ad assicurarlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervenendo a Porta a Porta, la trasmissione di Rai 1 che andrà in onda questa sera. “Da metà marzo 2019 saranno avviati i centri per l’impiego con il Reddito di Cittadinanza erogato”, assicura. Spiegando, inoltre, che ...

Pensioni e Reddito cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo messe nero su bianco nel contratto di governo M5s-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene già ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ministero ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Dieci miliardi per Reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def. Di Maio e Salvini hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia...