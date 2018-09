Real Madrid-Atletico Madrid su DAZN | come vedere la gara gratis

Liga - risultati 6a giornata : sconfitte per Real Madrid e Barcellona : L'ex Milan André Silva grande protagonista, doppietta, nel 3-0 del Siviglia sui Blancos, mentre i Blaugrana perdono 2-1 contro il Leganes

Liga - Barcellona e Real Madrid k.o. nello stesso turno : non accadeva da quasi 4 anni : L'evento ha una frequenza paragonabile a quella di una eclissi totale di Sole: era da quasi quattro anni che Barcellona e Real Madrid non perdevano nella stessa giornata della Liga, come accaduto ieri ...

Siviglia - André Silva fa due gol al Real Madrid ed è capocannoniere : al Milan si mangiano le mani : I momenti bui al Milan sembrano essere un ricordo lontano per André Silva che, nella partita contro il Real Madrid di ieri, mercoledì 26 settembre, è riuscito a rifilare alla squadra di Lopetegui due ...

Liga - Real Madrid ko 3-0 a Siviglia : ANSA, - ROMA, 27 SET - Una doppietta di Andrè Silva e una rete di Ben Yedder condannano il Real Madrid alla prima sconfitta stagionale in Liga, sul campo del Siviglia. Imitando il tonfo dei rivali del ...

Liga - Real Madrid ko 3-0 a Siviglia : ANSA, - ROMA, 27 SET - Una doppietta di Andrè Silva e una rete di Ben Yedder condannano il Real Madrid alla prima sconfitta stagionale in Liga, sul campo del Siviglia. Imitando il tonfo dei rivali del ...

André Silva fa nero il Real Madrid - : Notte storica per la Liga, che vede cadere in contemporanea Barcellona e Real Madrid. Nella sesta giornata, giocata in infrasettimanale, i blaugrana hanno perso 2-1 contro il Leganes, esaltato dalle ...

Il Siviglia ‘massacra’ il Real Madrid : lezione di calcio ed emozioni - super André Silva - ko anche il Barcellona [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Andrè Silva show - doppietta al Real Madrid : edera davvero così “scarso”? [VIDEO] : Andrè Silva sta giocando una gara sontuosa contro il Real Madrid con due gol nella prima mezz’ora per il suo Siviglia Andrè Silva sta distruggendo il Real Madrid con due gol nella prima mezz’ora della gara che il suo Siviglia sta giocando in casa. L’inizio di stagione del calciatore portoghese è stato ottimo e questa gara contro i Madridisti può essere la definitiva rampa di lancio per un calciatore davvero destinato a ...

Il presidente Perez : 'Ecco perché Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid' : Cristiano Ronaldo è sempre più leader nella Juventus. Per il fantasista portoghese Cinque presenze in cinque gare di campionato, tre reti segnate e la sfortunata partita in Champions League contro il ...

Real Madrid - intervento per Isco : lo spagnolo punta a rientrare nel Clasico : Il Real Madrid nella serata di ieri ha reso noto che l’intervento di appendicite al quale è stato sottoposto Isco, è perfettamente riuscito. Il calciatore spagnolo è stato operato all'”Hospital Sanitas La Moraleja” sotto la supervisione dello staff medico dei blancos. Attualmente non sono stati fissati tempi di recupero esatti per il trequartista, ma secondo la stampa spagnola il giocatore avrebbe nel mirino il ...

Basket - Florentino Perez punta a portare il Real Madrid in NBA : Il presidente dei Blancos ha parlato dei suoi colloqui con la Federazione di Basket statunitense per portare il Real a giocare in Eastern Conference. L'articolo Basket, Florentino Perez punta a portare il Real Madrid in NBA è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tegola per il Real Madrid - Isco fuori un mese : Madrid - Tegola per il Real Madrid , che perde Isco . Il trequartista spagnolo è arrivato stamane al campo di allenamento accusando dei fastidi e dagli accertamenti è emersa un'appendicite acuta . Il ...

Real Madrid - ecco il nuovo Santiago Bernabeu : “Sarà lo stadio migliore del mondo”. E costerà 575 milioni di euro : Uno stadio che proietta il Real Madrid nel futuro, presentato attraverso un affascinante rendering che ne mostra le principali caratteristiche oltre a rendere conto di quali saranno le fasi del cantiere che interesserà l’impianto esistente. Il presidente Florentino Perez annunciando il via libera al progetto ha detto: “Vogliamo trasformare il Santiago Bernabéu nel miglior stadio del mondo”. Lo stadio rinnovato (i lavori dovrebbero ...

Modric : 'Inter? Non mi sono mai visto lontano dal Real Madrid' : LONDRA - ' Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono visto mai lontano da Madrid' . Luka Modric , premiato ieri sera dalla Fifa come miglior giocatore dell'anno, intervistato dai media ...