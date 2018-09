Rapina in villa a Lanciano | la madre del capobanda | ' E' stato lui? Deve soffrire'

LANCIANO - Rapina IN VILLA : NIVA BAZZAN DIMESSA/ “Contenta di far ritorno a casa” - madre capobanda “punitelo” : RAPINA a LANCIANO, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:17:00 GMT)

Rapina Lanciano - cosa è successo nella villa e come sono stati arrestati i malviventi : Ha scosso l'opinione pubblica nazionale la brutale violenza subita da due coniugi a Lanciano nel corso di una Rapina. Proviamo a ricostruire cosa è successo nella villa della famiglia Martelli, chi sono i criminali che hanno colpito e come sono stati presi dalle forze dell'ordine.Continua a leggere

Rapina in villa a Lanciano - la mamma del capo della banda : “Se è stato lui punitelo. Deve soffrire” : Alexandru Bogdan Colteanu, romeno di 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di essere a capo della banda che ha effettuato la Rapina nella villa di Lanciano, dove sono rimasti gravemente feriti il chirurgo Carlo Martelli e la moglie Niva. La mamma: "Se è stato lui Deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone".Continua a leggere

Lanciano - Rapina in villa/ Ultime notizie - la madre del 23enne capobanda rumeno “Deve soffrire - punitelo” : rapina a Lanciano, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:11:00 GMT)

Rapina in villa : arrestato anche il quarto romeno : Aggiornamento giovedì 27 settembre 2018 - anche il quarto uomo ricercato per la Rapina nella villa del chirurgo Carlo Martelli e di sua moglie Niva Bazzan è stato preso. E anche in questo caso si tratta di un rumeno. Infatti gli inquirenti hanno smentito la notizia trapelata ieri secondo cui il capobanda era pugliese. Il quarto arrestato ha fatto un passo falso: ha cercato di vendere un orologio rubato nella villa ed è stato così preso dagli ...