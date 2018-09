Quelle ragazze di ' Non è la Rai' e il Muro abbattuto dagli AC DC

Rai1 ci ricasca : a Quelle Brave Ragazze il cartello sulle ‘donne litigiose’ : Quelle Brave Ragazze “Perché le donne sono litigiose?“. A Rai 1 ci sono cascati di nuovo, come se nulla fosse accaduto prima. Stavolta, però, non senza una certa ipocrisia. Nella puntata del 13 luglio scorso del talk show mattutino Quelle Brave Ragazze è stato mandato in onda un cartello che, visti i precedenti, ha destato scalpore. Si parlava di donne litigiose con tono ironico e con qualche stereotipo: in molti, di fronte alla ...