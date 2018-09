Qual è il significato di tsunami e cos' è - Sky TG24

tg24.sky

(Di venerdì 28 settembre 2018) La parola ha origine giapponese ed è un altro termine per definire un maremoto. Consiste in una serie di onde, alte anche decine di metri, che si generano per l'improvviso spostamento di una grande ...