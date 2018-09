Protezione Civile | in Belice esercitazione ed eventi formativi a 50 anni dal sisma

Meteo Protezione Civile : ancora tempo stabile domani - temperature in aumento : ancora tempo stabile nella giornata di domani con temperature in ulteriore ripresa e clima piuttosto caldo al centro-nord. Ecco il bollettino della Protezione Civile: Previsioni Meteo Sabato 29...

Terremoto Calabria : la Protezione Civile smentisce l’allerta tsunami : In seguito alla forte scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi stamani alle 07:24, la Protezione Civile della Regione Calabria ha smentito “categoricamente” le “voci ingiustificate di una possibile allerta tsunami che ha generato panico tra la popolazione residente nei comuni ricadenti lungo la Costa Viola” nel reggino. La stessa Protezione Civile “si riserva di sporgere denuncia contro ignoti alle autorità ...

Terremoto in Calabria - Protezione Civile : “Avvertito dalla popolazione - scuole chiuse se lo decideranno i dirigenti” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Calabria alle ore 7.24 con magnitudo ML 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla in provincia di Reggio ...

Meteo Protezione Civile domani : alta pressione e tempo ancora stabile ovunque : Anche la giornata di domani, Venerdì 28 Settembre, sarà caratterizzata dalla presenza di un'area di alta pressione che determinerà bel tempo su tutta la penisola. Vediamo il bollettino della...

Allerta Meteo - Ciclone sul Mar Jonio : la Protezione Civile lancia un avviso di maltempo per venti impetuosi e mareggiate - i BOLLETTINI : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sul Mar Ionio continuerà, durante il corso delle prossime ore, a determinare condizioni di maltempo con un nuovo deciso rinforzo della ventilazione prevalentemente nord-orientale sul nostro meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile ovunque - temperature in aumento : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile su tutto il territorio. Ancora venti sostenuti al Sud Italia e clima fresco. Più caldo con temperature in aumento al...

Allerta Meteo - burrasca e maltempo al Sud : allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della Protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia, porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile e clima fresco : La giornata di domani vedrà condizioni di tempo generalmente stabili sul territorio nazionale grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Le temperature si manterranno su valori piuttosto...

Protezione Civile - presentata ricerca su linee guida per interventi temporanei post sismici; bartolini : "così si individuano le migliori ... : Il manuale raccoglierà sia i contributi disciplinari di ambito urbanistico-architettonico, sia di ambito ingegneristico- socioeconomico di importanti esponenti del mondo accademico, delle professioni ...

Allerta Meteo - sfuriata fredda sull’Italia : nuovo avviso della Protezione Civile - “venti di burrasca” : Allerta Meteo – Una vasta saccatura di aria più fredda proveniente dal Nord Europa lambirà la nostra Penisola favorendo l’instaurarsi di una intensa ventilazione nord-orientale su tutto il territorio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di ...

Protezione Civile e gestione delle emergenze - Borrelli : “Necessario un modello standard” : “Bisogna dare risposte uniformi e tempestive ai cittadini e per questo e’ necessario un modello standard di linee guida ed interventi da tenere in considerazione per la fase emergenziale del dopo evento sismico e non solo“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, oggi all’Università degli studi di Perugia in occasione della presentazione del nuovo progetto di ricerca delle linee guida per ...

Meteo Protezione Civile domani : torna il bel tempo - ma attenzione ai venti forti : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo nuovamente più stabile grazie all'alta pressione in rinforzo. Tuttavia avremo ancora venti forti dai quadranti settentrionali su gran parte della...

Gruppo FS italiane - a Magione esercitazione di Protezione civile : Lago Trasimeno: simulato un incendio a bordo di un traghetto Busitalia/linea Magione-Passignano: simulato il soccorso ad un treno viaggiatori fermo per smottamento in seguito a scossa sismicanessuna ...

Burrasca in arrivo - crollano le temperture : l'allerta della Protezione civile : Il Dipartimento della Protezione civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per diverse regioni...