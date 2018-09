Probabili Formazioni Inter-Cagliari Serie A | 29-09-2018

lanotiziasportiva

: RT @DiMarzio: #InterCagliari, gioca Lautaro Martinez? #Spalletti ci pensa, le probabili formazioni ?? - MattiaGallo17 : RT @DiMarzio: #InterCagliari, gioca Lautaro Martinez? #Spalletti ci pensa, le probabili formazioni ?? - Marco79880648 : RT @VoceGiallorossa: ?? La probabile formazione di @OfficialASRoma - @OfficialSSLazio ??? @AleCarducci ???? Qui per leggere la news integrale… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ledi, anticipo 7^giornataA, sabato 29 settembreore 20.30., sabato 29 settembre. I nerazzurri vogliono continuare a vincere dopo le vittorie con Tottenham, Sampdoria e Fiorentina. Per continuare nel loro ottimo stato di forma devono vedersela a San Siro con il, reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria non molto esaltante. Sembra chiaro che la partita si svilupperà con un pieno controllo del possesso palla da parte l’, mentre ildovrebbe aspettare nella propria metà campo in attesa del momento giusto per ripartire.Ultimissime: L.Martinez scalpita, rischia NainggolanL’unico indisponibile è Vrsaljiko che, verosimilmente, dovrebbe rientrare direttamente dopo la sosta. Per il resto è ormai pienamente recuperato Lautaro Martinez, autore di un gran precampionato, fermato sul ...