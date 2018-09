Premio DeA Planeta | 150mila euro e pubblicazione internazionale

DeA Planeta ha organizzato un concorso letterario con un Premio da 150mila euro : DeA Planeta Libri, la casa editrice italiana fondata all’inizio del 2017 dal gruppo De Agostini e dal gruppo spagnolo Planeta , ha organizzato un nuovo concorso letterario con un premio in denaro molto più alto di quello degli altri premi letterari: The post DeA Planeta ha organizzato un concorso letterario con un premio da 150mila euro appeared first on Il Post.

Una borsa ricca per talenti da esportazione. L'ambizione di DeA Planeta di non essere solo l'ennesimo Premio letterario : Sono troppi e continui, antichi e moderni, onesti e non, in alcuni casi assolutamente trascurabili e spesso pieni di polemiche ancora prima di iniziare. Sono i premi letterari italiani, un appuntamento non più mensile o annuale, ma in alcuni casi settimanale, periodi estivi inclusi. Ogni anno, una storia che si ripete tanto che per un romanzo ancora da pubblicare, soprattutto se ha un forte potenziale dato dal (giusto?) mix ...