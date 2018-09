Povertà | pensioni | Flat tax | Iva | ecco cosa prevede la manovra 2019

Reddito di cittadinanza e aumento pensioni minime - Di Maio : “vogliamo abolire la Povertà” : Sull’aumento delle pensioni minime fino alla soglia prevista di 780 euro al mese Di Maio non arretra, senza dimenticare il Reddito di cittadinanza che per il vicepremier in quota M5S rappresenta condizione fondamentale per l’ok al Def. E poco importa se per varare queste attese misure, punto cardine del contratto di governo sottoscritto alla vigilia dell’insediamento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, serviranno tanti miliardi da rendere ...