Porsche 935 - Una nuova edizione per celebrare i 70 anni

(Di venerdì 28 settembre 2018) Le celebrazioni per i 70dellaproseguono con il Rennsport Reunion di Laguna Seca: per l'occasione laha voluto sorprendere i suoi più cari estimatori presentando la935, una serie speciale basata sulla 911 GT2 RS, che rende omaggio alla gloriosa 935/78 "Moby Dick" impegnata a Le Mans. Sarà prodotta in 77 esemplari, proposti a un prezzo indicativo per il mercato tedesco di 701.948 euro, tasse escluse. Le prime consegne sono previste nel mese di giugno 2019. La Casa ha previsto la colorazione unica Agate Gray, con la livrea Martini opzionale. Aerodinamica rivoluzionata, citazioni del passato. La 935 è stata concepita come un veicolo non omologato per la circolazione stradale, lasciando così piena libertà ai designer e ai tecnici. Il risultato è una vera e propria "arma" da track day con carrozzeria in materiale composito CFRP che ha ...