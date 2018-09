Ponte Morandi | la situazione traffico in città

Ponte Morandi - indagini più “tecniche” : Il Politecnico di Milano in una relazione avvertì di un indebolimento fino al 20% degli stralli, ma c’è l’ipotesi che si attese per poi scaricare i costi sui pedaggi

Ponte Morandi - Certosa si mobilita : «Vogliamo risposte - in piazza l’8 ottobre» : Organizzata da un comitato di cittadini, l’asse con i commercianti: “Aprite una via di comunicazione con Sampierdarena”

Ponte Morandi - Pronto il decreto per Genova : Il testo del cosiddetto decreto Genova è stato approvato dalla Ragioneria generale dello Stato e viene ora inviato alla Presidenza della Repubblica: oltre ai provvedimenti a favore della città ligure, duramente colpita dalla tragedia del 14 agosto, contiene anche molti altri elementi relativi alla ricostruzione del Ponte Morandi e al tema della sicurezza delle infrastrutture.Il commissario. Il testo definisce il ruolo del commissario ...

Ponte Morandi - tra degrado e incuranza - cosa dice il rapporto della Commissione : Nella relazione presentata dalla Commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sul crollo del Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia (Aspi) ne esce a pezzi. Dalla ricostruzione basata sui documenti relativi alle ispezioni di Spea emerge infatti uno stato disastroso perdurante da decenni e le responsabilità sono addossate ad Autostrade per l’Italia, rea di non aver provveduto adeguatamente a risolvere i ...

Ponte Morandi - ALLARME INASCOLTATO SULLE TRAVI IN 62 OBIEZIONI/ Decreto Genova - Rixi : "Commissario subito"

Ponte Morandi - Gino Paoli su Toninelli : “È un cretino - il suo progetto è una stronzata” : “È una stronzata“. Non usa giri di parole Gino Paoli, commentando la proposta del ministro Danilo Toninelli di ricostruire il Ponte Morandi come Ponte multilivello, con ristoranti, negozi e altre attività. “Col Ponte sopra la testa deve essere proprio piacevole, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion col rimorchio”, ha detto alla trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora. E ancora: “Quando uno si ...

Chi è il supermanager di Autostrade che contesta il Mit e vuole ricostruire Ponte Morandi : Una scelta che perlomeno risulterebbe utile per calmare gli animi degli azionisti e rendere più semplice la gestione politica di una vicenda altamente delicata. Castellucci in queste settimane si è ...

Chi è il supermanager di Autostrade che contesta il Mit e vuole ricostruire Ponte Morandi : Giovanni Castellucci è uno di quei manager che trasforma in oro tutto ciò che tocca, anche per se stesso, è vero, con stipendi che si fa fatica persino ad immaginare di poter ricevere (5,853 milioni lordi secondo il sito money.it), ma tutti meritati, dal primo all’ultimo centesimo, considerati gli utili che riesce a portare a casa. Atlantia, quindi Autostrade, non è la prima azienda che il dirigente di ...

Ponte Morandi : decreto arrivato al Quirinale : Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il decreto legge per l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi a Genova è stato inviato al Quirinale, dove ora verrà esaminato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dai suoi uffici prima dell'emanazione.

Genova - pronto il decreto per il Ponte Morandi : ma non mancano le polemiche : Il rimpallo ha esacerbato il clima di tensione già esistente tra il ministero dell'Economia e l'anima politica del governo pentaleghista. In realtà, il dubbio sulle coperture resta, ma verranno ...

«Il decreto sul Ponte Morandi a Genova è stato bollinato» Crollo - le ipotesi del Mit : video : Lo riferiscono fonti del Ministero, via libera della Ragioneria di stato, ora il testo sarà trasmesso al Quirinale. Toti: «Non è detto che sia soddisfacente»

Ponte Morandi : Gasparri - dal governo caos e bugie : Roma, 27 set. (AdnKronos) - “Mentre litiga sullo sfondamento ulteriore del deficit pubblico, il governo ha totalmente abbandonato Genova. Hanno fatto le passerelle nella città ligure promettendo di tutto e di più. Il presidente del Consiglio, davanti ai cittadini, ha sventolato un decreto evidenteme

