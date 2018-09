eurogamer

: PlayStation: niente PSX 2018, quest'anno l'evento non si terrà #PlayStation - Eurogamer_it : PlayStation: niente PSX 2018, quest'anno l'evento non si terrà #PlayStation - MMerryy__ : E niente @TheSperle ahahah - ombradelpanda : @Giusepp51299090 @InterCM16 Niente, la realtá non fa per voi. Meglio la playstation... -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il presidente di's Worldwide Studios, Shawn Layden, ha annunciato in via definitiva che SonynonilExperience,noto ai più come PSX.Come riporta IGN, Layden ha dichiarato che l'non ci sarà negli Stati Uniti, e il motivo sembrerebbe essere molto semplice, ovvero Sony non ha nulla da dire per il momento, in quanto concentrata sulle uscite del 2019, di cui dunque ci darà notizie tramite canali diversi."Non avremmo abbastanza per riunire le persone in un qualche luogo del Nord America e organizzare quell'", dichiara Layden. "Non vogliamo farvi aspettative troppo elevate, per cui non ve ne daremo. E' stata una decisione difficile, ma abbiamo stabilito chenon terremo ilExperience".Read more…