Più di 500 operatori Ama in piazza nella Capitale | stipendio non si tocca

Candelo : Più di 5500 presenze per l'edizione 2018 di Vinincontro : Non potevano mancare gli spettacoli musicali: nei pressi del ristorante Il Torchio si è esibita la giovane band biellese The Bowman, seguiti da Italian Graffiti. Per la giornata di domenica, altri ...

Microsoft risponde all'annuncio di PlayStation Classic con una frecciata? "Più di 500 giochi retrocompatibili gratis su Xbox One" : L'industria videoludica non è di certo nuova a frecciate di vario tipo tra competitor e a strategie volte a screditare particolari proposte della concorrenza. Il fatto che un tweet pubblicato dal profilo Twitter di Xbox UK sia stato interpretato come una frecciata a Sony e in particolare a PlayStation Classic non deve quindi stupire più di tanto.Proprio in concomitanza con l'annuncio della mini console Sony, il profilo Twitter ha ricordato come ...

Tremila euro per un milione di pensionati - molti di Più si accontentano di 500 euro : Il governo vuole tagliare le pensioni d'oro per finanziare la "pensione di cittadinanza". La misura che dovrebbe...

3mila euro per un milione di pensionati - molti di Più si accontentano di 500 euro : Il governo vuole tagliare le pensioni d'oro per finanziare la "pensione di cittadinanza". La misura che dovrebbe...

Statali - rischio stipendio Più basso dal 2019 : servono 500 milioni : di Luca Cifoni ROMA Il rischio è concreto: dal prossimo mese di gennaio, circa trecentomila dipendenti pubblici consultando il proprio cedolino potrebbero ritrovarsi uno stipendio un po' più leggero ...

Mls - Ibra sempre Più recordman : coi Galaxy arriva il 500° gol in carriera : Ieri sera a Toronto, Zlatan Ibrahimovich ha insaccato il suo 500° gol in carriera. E data l'importanza dell'evento ha pensato bene di segnarne uno splendido. Su uno spiovente dalla trequarti di Dos ...

Android Auto è disponibile in Più di 500 modelli - ma Apple CarPlay cresce Più rapidamente : Lo scorso ottobre erano più di 400 i modelli su cui era possibile trovare Android Auto, tra gli equipaggiamenti di serie o a richiesta L'articolo Android Auto è disponibile in più di 500 modelli, ma Apple CarPlay cresce più rapidamente proviene da TuttoAndroid.

Restyling Fiat 500 X - moderna funzionale e ancora Più personale : E’ arrivato anche per il Crossover compatto Made in Fiat, la 500X, il momento del Restyling. Le linee continuano ad ispirarsi alla 500 cittadina, un successo commerciale che ha risollevato le sorti di un intero Brand. Tutto ciò è ben palpabile ancora nelle linee e nei richiami stilistici, in quest’auto gonFiati e forti, molto personali e esteticamente riusciti. La cosa che da subito si nota sono i nuovi gruppi ottici, anche full ...

Per Fca ritorno al futuro con la nuova Fiat 500X la Più hi-tech di sempre : Fiat è Torino, 500 è Torino, il mondo del cinema si è spesso legato sia a Torino sia ai modelli Fiat. Ecco allora la ripartenza, con la nuova 500X prodotta nello stabilimento di Melfi, modello subito ...

Ryanair - dal 1° settembre nuove regole sui bagagli : 500 mln in Più per la compagnia : Ryanair cambia le regole per il trasporto dei bagagli. Il cambio di politica era già stato reso noto a fine agosto, dal quotidiano britannico The Guardian.A partire dal primo settembre, chi prenota un volo con partenza dal primo novembre dovrà rispettare le nuove tariffe, che prevedono il pagamento dei bagagli a mano. I passeggeri, infatti, potranno portare con loro, imbarcandolo gratuitamente, solamente un bagaglio a mano di dimensioni e peso ...

Peugeot 3008 e 5008 - così il motore diesel è Più avanti delle regole : Bruno De Prato Milano Prima di parlare delle nuove edizioni dei crossover Peugeot 3008 e 5008 dotati del raffinato cambio automatico Eat8, e del risultato della nostra prova, è doveroso fare il punto ...

Nuova Fiat 500X : nuovi motori e nuove tecnologie per il crossover italiano Più amato : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori La 500X, il crossover italiano di casa Fiat si rinnova completamente con tante novità estetiche e tecnologiche per soddisfare le nuove esigenze di mobilità in un segmento in forte crescita, nel quale 500X è già protagonista in Italia, dove detiene la leadership nella categoria, e in Europa dove dal 2016 si attesta stabilmente nella top5 ...

Fiat presenta la nuova 500X : look rinfrescato e Più tecnologia : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori.

Fiat 500X - Con il facelift diventa Più tecnologica ed efficiente : Il facelift di metà carriera della Fiat 500X non solo ha aggiornato l'estetica della crossover compatta, ma ne ha anche rinnovato completamente la gamma dei motori introducendo nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza. I fari Full Led, al debutto assoluto nella gamma del Lingotto, e le modifiche ai paraurti, infatti, sono solo il preludio di un restyling che ha rinnovato sotto molteplici aspetti la più avventurosa delle 500 che è già ordinabile ...