Pisa | sotto osservazione il Monte Serra dopo il vasto rogo

Pisa - incendio sul Monte Serra : sotto controllo il rogo a VicoPisano : Il focolaio dell’incendio che in queste ore sta interessando la località di Lugnano nel comune di VicoPisano (Pisa), sul Monte Serra, è sotto controllo: lo ha reso noto l’amministrazione comunale di VicoPisano confermando, inoltre, che “le scuole di ogni ordine e grado” sono aperte su tutto il territorio comunale. Al momento non vi sono nuovi fronti attivi e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. A breve ...

Incendi nel Pisano : mille ettari in fumo - situazione sotto controllo : Il governatore della Toscana Enrico Rossi: 'Enrto oggi fuori dall'emergenza'. Calato il forte vento, in corso le operazioni di spegnimento dei roghi -