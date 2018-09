Pisa | abusi sessuali su bimbo di 9 anni | arrestato autista scuolabus

Pisa - il primo atto della giunta a guida leghista : sgomberi nello “storico” campo rom. “Tolleranza zero con gli abusivi” : A Pisa la neogiunta a trazione leghista insediatasi da poco più di un mese ha individuato il primo provvedimento da mettere in campo prima della pausa estiva: lo sgombero dei campi rom. Dopo l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono iniziati i primi interventi della Polizia Municipale per sgomberare il campo nomadi di Coltano, che a suo modo è “storico” e che si trova a poche centinaia di metri da quell’area che ...