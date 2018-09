Pirlo e Gilardino nuovi allenatori abilitati

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ci sono anche due campioni del mondo del 2006 a Berlino fra iprofessionisti, i cui nomi sono stati ufficializzati oggi dal Settore tecnico della Figc: si tratta di Albertoe Andrea. In tutto sono nove i tecnici che hanno ottenuto la qualifica Uefa A, dopo avere seguito nei mesi scorsi a Coverciano un corso speciale riservato a ex calciatori professionisti. Oltre aspicca il nomi di Gabriel Omar Batistuta. Con questa abilitazione i tecnici potranno guidare qualsiasi formazione giovanile (comprese le squadre Primavera), qualsiasi squadra femminile (Serie A e Serie B inclusa), le prime squadre maschili fino alla Serie C; inoltre, potranno essere tesserati comein seconda sia in Serie A che in Serie B maschile. Questo l’elenco completo: Gabriel Omar Batistuta, Paolo Cannavaro, Josè Antonio Chamot, Matteo ...