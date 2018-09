Piazza Affari | netto calo registrato da Unicredit

Piazza Affari apre subito in netto ribasso -1 - 3% : Roma, 28 set., askanews, - Avvio subito in forte calo per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che cede l'1,3%, a 21.232 punti.

Piazza Affari : seduta difficile per Banca MPS : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 4,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Poste Italiane : Aggressivo avvitamento per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un ...

Lo spread balza a 260 - Piazza Affari apre a -2% con banche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Unicredit e Intesa Sp perdono oltre il 6% in apertura...

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo spread oltre 260 punti. Piazza Affari giù con le banche : Apertura in netto calo per Piazza Affari, dopo che il governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra Deficit e pil a quota 2,4%. L’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato i...

Piazza Affari apre a -2% con banche a picco - spread sopra 260 : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Unicredit e Intesa Sp perdono oltre il 6% in apertura...

Prima scossa. Lo spread corre (ma non vola) - Piazza Affari apre in deciso ribasso. : La Prima scossa arriva subito. spread in netto rialzo, Borsa in forte calo, banche e assicurazioni subito pesanti. Lo spread tra Btp-Bund schizza a 261 punti nei primissimi scambi, dopo che ieri aveva chiuso a 237 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,11%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è l'osservato speciale per testare la reazione dei mercati all'indomani della manovra del Governo Conte che fissa il ...

Def - spread in rialzo di 20 punti Piazza Affari giù. Banche a picco : Def all'esame dei mercati. Lo spread si impenna subito di oltre 20 punti e segna tocca 258 punti. Il tasso sui Btp sfonda il 3%. Piazza Affari in calo dell'1,37% Segui su Affaritaliani.it

BORSA ITALIANA OGGI/ Il giudizio di Piazza Affari sul Def (28 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi OGGI saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 03:29:00 GMT)

Confusione su Def piega Piazza Affari - giù le banche con spread a 237 : Milano maglia nera in Europa nell'attesa del nuovo Consiglio dei ministri per varare la manovra finanziaria. Sono invece andate bene le altre Borse europee, mentre l'euro è tornato sotto 1,17 dollari, dopo il dato sul pil Usa che nel secondo trimestre è cresciuto del 4,2...

Piazza Affari chiude in rosso e in fondo all'Europa : C'è nervosismo tra gli investitori nel giorno in cui il Governo renderà nota la nota di Aggiornamento al Documento di economia e Finanza , mentre a Palazzo Chigi ha già preso il via il vertice del ...

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib perde lo 0 - 63% : Seduta negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,63% a 21.511 punti.

Piazza Affari : vendite diffuse su Safilo : Aggressivo ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in perdita del 17,40%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

Piazza Affari : perdite consistenti per Banca Generali : A picco il gruppo Bancario , che presenta un pessimo -2,13%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Generali evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...