Piazza Affari e BTP in crisi dopo NaDef FTSE MIB -4 | 15%

Borsa a picco e spread in salita. La 'manovra del popolo' affonda Piazza Affari : [Articolo aggiornato alle 14,00] Milano . Com'era prevedibile la " manovra del popolo " viene bocciata dalla Borsa , dove a metà seduta la perdite hanno superato il 4 per cento a fronte di un ...

Effetto manovra - lo spread a quota 280 punti. Borsa in caduta libera Piazza Affari cede il 4 - 6% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari perde il 4,6% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Giovedì il differenziale Btp-Bund aveva chiuso a 237 punti. Titoli bancari a picco

Borsa - Piazza Affari brucia 26 - 6 mld capitalizzazione in 3 ore : Roma, 28 set., askanews, - Piazza Affari perde 26,6 miliardi di euro di capitalizzazione in poco più di tre ore. Con l'indice Ftse Italia All Share che cede il 3,70%, il valore complessivo delle ...

Def : Piazza Affari sprofonda - lo spread vola sopra 280 : L'accordo sul deficit al 2,4% affronta il primo test dei mercati finanziari. Avvio subito in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, male Piazza Affari. Moscovici: "Possibili sanzioni per l'Italia". Confindustria: "Debito? Sì, ma serve la crescita"

Piazza Affari : le vendite travolgono Carel Industries : Si muove in profondo rosso Carel Industries , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,60% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Cementir in caduta libera a Piazza Affari : Pressione sulla società cementiera , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,95%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un ...

Piazza Affari : sell-off per Rai Way : Aggressivo ribasso per Rai Way , che passa di mano in perdita del 2,11%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un ...