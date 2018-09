Permessi retribuiti per motivi personali e familiari | normativa per la scuola

Permessi retribuiti scuola - per concorsi ed esami e per lutto : la normativa : L’ARAN ha pubblicato una guida sui Permessi retribuiti, brevi e per diritto allo studio legati al mondo della scuola. In questo articolo ci concentreremo su due tipologie della prima categoria, ovvero quella dei Permessi retribuiti per concorsi ed esami, e quelli per lutto. In seguito tratteremo anche quelli per motivi personali o familiari, legati alla legge 104 e altri Permessi previsti dalla legge. Permessi retribuiti per esami e ...

Risposte ai vostri quesiti - 9/9 : ‘Permessi retribuiti e punteggio abilitazione’ : Nei giorni scorsi Scuolainforma ha reso noto a tutti i suoi lettori l’apertura di due utilissime rubriche: “L’Avvocato risponde” e “Le Risposte ai vostri quesiti“. La prima ha carattere esclusivamente normativo e le questioni saranno affrontate di volta in volta attraverso la preziosa consulenza legale dello Studio Santonicola; la seconda, invece, curata dall’Associazione Docenti MSA, ...

Permessi retribuiti a lavoro : tutto quello che c'è da sapere : Malattia, ma non solo: ci sono dei Permessi che consentono al dipendente di non prestare l'attività giornaliera, mantenendo...