Perché le donne si giudicano male tra loro?

Uomini e Donne anticipazioni : NICOLA PANICO in studio - ecco Perché : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e non mancano alcune sorprese; scopriamo insieme che cosa è avvenuto nella puntata registrata ieri sera (mercoledì 26 settembre 2018). Come è emerso negli scorsi giorni sul web, Maria De Filippi è tornata ad occuparsi del “caso” Sara Affi Fella e ha deciso di ospitare il suo ex NICOLA PANICO: quest’ultimo, durante uno sfogo con l’autore Claudio Leotta, ha ...

WWE Evolution – Lita a SportFair : “ecco Perché ho scelto Mickie James. Donne pronte per WrestleMania!” : SportFair ha avuto l’onore e il piacere di intervistare Lita, leggendaria hall of famer della WWE che ha risposto alle nostre domande in merito al PPV Evolution, alla sua carriera e al futuro della divisione femminile Mentre l’America si divide fra scandali sessuali nel mondo di Hollywood e resta scottata dalla questione sessismo e parità dei diritti uomo-donna nello sport, dopo il caso Serena Williams, la WWE dimostra ancora una volta di ...

SARA AFFI FELLA/ Video - Karina Cascella : "non andrà mai a Uomini e Donne a chiedere scusa Perché..." : SARA AFFI FELLA lontano dai social e dagli amici, Ruben Invernizzi e Francesca Baroni commentano sui social: "tutte fatine nella valle incantata e poi...".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:10:00 GMT)

Uomini e donne - Teresa Cilia - matrimonio in crisi : "Perché succede sempre a me?" : Periodo difficile per Teresa Cilia, il cui matrimonio con Salvatore Di Carlo è in crisi. L'ex tronista di Uomini e donne fino a questo momento non ha rilasciato interviste limitandosi soltanto a qualche dichiarazione pubblica via social. È capitato, per esempio, alcune ore fa quando in una Instagram Story si è sfogato così:Ci sono cose che forse non capirò mai, ci sono momenti in cui vorrei sprofondare, ci sono pensieri che rimangono ...

Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? / Uomini e Donne - Perché non è in studio? La decisione : Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Perché gli uomini hanno più orientamento nello spazio delle donne - : Gli scienziati dell'Università di Londra ritengono che la differenza stia nella discriminazione di genere e nelle uguali opportunità, più che nelle abilità innate. Nel corso di un nuovo studio, hanno ...

Giorgio Manetti contro Gianni Sperti : ecco Perché ha lasciato Uomini e Donne : Uomini e Donne, Giorgio Manetti spiega perché ha lasciato il programma: colpa di Gianni Sperti? Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne. L’ormai ex cavaliere del Trono Over ha spiegato i reali motivi per cui ha deciso di lasciare la trasmissione. Il fiorentino era divenuto un volto ormai storico del programma […] L'articolo Giorgio Manetti contro Gianni Sperti: ecco perché ha lasciato Uomini e ...

“Gemma - sai che ti dico?!”. Ops - Giorgio Manetti è una furia. Il durissimo sfogo : “Perché ho lasciato Uomini e Donne” : Inizia una nuova settimana e con sé arrivano appuntamenti imperdibili con Uomini e Donne. Ah, il vecchio e caro trono Over. E perché, quello classico?! Insomma, c’è tanta carne al fuoco. Anche perché Maria De Filippi sembra esser partita con il piede pigiato sull’acceleratore. Motivo? Le due donne Rai del momento – Bianca Guaccero e Caterina Balivo – stanno perdendo inesorabilmente la sfida auditel. Gli ascolti di Uomini e Donne, in questi primi ...

Ecco Perché Rihanna deve essere un modello per le donne : È stata definita da moltissimi “la donna più bella del mondo”. Peccato che a Rihanna non importi nulla di questi titoli e abbia deciso di inseguire senza problemi la vera se stessa. Tutti ricordiamo Rihanna nel momento del suo esordio. Bella, con un fisico statuario e una voce incredibile, ha fatto girare la testa a milioni di uomini e donne. Per diverso tempo è stata considerata tra le cantanti più sexy e perfette del mondo: tutti osannavano ...

Uomini e donne - l'ex che sputtana Maria De Filippi : 'Sono un uomo vero - loro...'. Perché è sparito dalla tv : 'Usato come un pacco'. Clamoroso atto d'accusa contro Uomini e donne . A colpire duro è Giuliano Giuliani , ex del reality sentimentale di Maria De Filippi , 'sospeso' dal programma dopo una ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso svela perchè ha rifiutato il trono : Andrea Dal Corso ospite a UeD: perchè ha detto no al trono Classico La puntata del giovedì a Uomini e Donne sarà dedicata al trono Classico e tornerà a parlare di Temptation Island. Oggi il salotto di Maria De Filippi ospiterà Martina Sebastiani, Andrea Dal Corso e Gianpaolo Quarta. Il day time pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset vedrà un acceso scontro tra i due ex fidanzati. Gianpaolo in particolare sottolineerà di non aver gradito il ...

Uomini e donne - massacrano Maria De Filippi per i nuovi tronisti? La voce : Perché li ha scelti : La nuova stagione di Uomini e donne ha lasciato di stucco molti appassionati del programma di Maria De Filippi . La ragione? I tronisti, che non sono affatto degli sconosciuti ma già noti ai fan del ...