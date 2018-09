Perché gli uomini perdono i capelli?

Ecco Perché non ho fatto figli. Lilli Gruber - la confessione mai fatta prima : Lilli Gruber non ha figli. E il vero motivo lo ha rivelato nel salotto di Vieni da me, ospite di Caterina Balivo. Dietlinde – questo il suo vero nome all’anagrafe – si è raccontata come poche volte ha fatto. Del resto, solitamente è lei a dettare i tempi di una trasmissione e porre domande. Lilli Gruber, giornalista e scrittrice, nonché ex politica, è protagonista tutte le sere invernali – da settembre a giugno – su ...

Spotify Premium costa poco Perché si può condividere in “famiglia” - ma domani potrebbe scattare il controllo residenza : I servizi streaming musicali come Spotify costano cari? Probabilmente no, considerando che abilitano l’accesso in streaming a decine di milioni di tracce audio, ma il successo del settore si deve comunque alla possibilità di condividere gli abbonamenti riducendo i costi a pochi euro al mese. Il problema è che le casse delle aziende piangono e quindi non deve stupire che recentemente proprio Spotify abbia deciso di iniziare (apparentemente) ...

Ministro Fraccaro : 'Tria non si dimette Perché noi non siamo come gli altri. Spread non è catastrofico' : Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento che si dichara Ministro per la democrazia diretta, conferma la tenuta del governo Conte all'indomani della firma della Legge di Bilancio ...

Avola - omicidio di Loredana Lopiano - Giuseppe Lanteri ha confessato. «L'ho uccisa Perché la figlia mi ha lasciato» : Il killer di Loredana Lopiano ha confessato: è stata uccisa da Giuseppe Lanteri, un ragazzo di soli 19 anni che ha confessato dunque l'omicidio di ieri ad Avola, nel...

“Come il padre”. Davide - il figlio di Vasco Rossi. È il suo momento. Lo avete mai visto? 32 anni - ecco Perché si parla di lui : All’anagrafe è Davide Rossi, ma per tutti è semplicemente il figlio di Vasco Rossi. Davide è forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno ...

iPhone XS Max ha un display OLED migliore di quello di iPhone X : vediamo Perché : Nella giornata di ieri abbiamo visto che l’illustre testata displayMate ha recentemente decretato il display di iPhone XS Max come il migliore mai montato su un dispositivo mobile. Quindi, vediamo quali sono le differenze rispetto al display dell’iPhone X, anch’esso ritenuto un fantastico pannello OLED. Iniziamo col dire che il vetro di copertura del display è più resistente rispetto a quello dell’iPhone X e resiste ...

Perché gli iPhone diventano sempre più spessi : Non è vero che i prodotti Apple diventano sempre più magri. Anzi, in un caso sono diventati stabilmente più “cicciotti” che in passato. Una delle critiche più spesso mosse alla casa di Cupertino è di voler raggiungere obiettivi estremi di design, con il numero minimo (se non la completa assenza) di connettori e spessori minimi che alcuni ritengono compromettano la funzionalità ad esempio delle tastiere dei MacBook Pro oppure ...

No-gender beauty. Perché gli uomini hanno iniziato a utilizzare prodotti femminili? : ... dunque, non è semplicemente 'lui utilizza i prodotti di lei che trova in bagno, magari di nascosto', ma va oltre e riguarda il mondo della cosmesi da tutti i suoi punti di vista, anche del fatturato,...

UNIVERSITA'/ Medicina - il modello francese della Grillo è un abbaglio - ecco Perché : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha proposto di abolire il test di ingresso a Medicina e di fare come in Francia. Ma non è la via giusta. ANDREA CERIANI (Clds)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:10:00 GMT)UNIVERSITA'/ Numero chiuso "bocciato" alla Statale di Milano, le vere ragioni del caos, di A. CerianiSCUOLA/ Decreto 59 e "Buona Scuola" a braccetto per salvare i nuovi prof, di M. Campione

Tumori - boom di nuovi casi in tutt’Italia ma al Nord si sopravvive di più : ecco Perché al Sud è una battaglia più difficile : Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini ...

Berhnard e Maria - 5 anni da padre e figlia a Licata : ma erano amanti/ Lei - "Perché ho detto tutto solo ora" : Maria e Bernhard, vissuti per 5 anni da padre e figlia ma erano amanti. L’incredibile storia di Licata, in Sicilia, dove una coppia di 53 e 13 anni si è rivelata essere tutt'altro(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Non è l'arena - Massimo Giletti smaschera Jimmy Bennett : 'Cosa ho notato e Perché non gli credo' : Massimo Giletti ha intervistato Jimmy Bennett , accusatore di stupro di Asia Argento . Ma fondamentalmente non gli crede. "È una ipotesi a cui non credo affatto", dice il conduttore di Non è l'arena a ...

Cara Delevingne : "Non ho denunciato il mio molestatore Perché mi vergognavo. Non volevo rovinargli la vita" : "Mi vergognavo e non volevo rovinare pubblicamente la vita di qualcuno": questo ha scritto su Twitter la modella Cara Delevingne, utilizzando l'hashtag #WhyIDidntReport, il quale raccoglie le storie e le testimonianze delle donne molestate ma che, per diversi motivi, non hanno denunciato il fatto. Tra queste c'è anche la giovane Cara: anche lei fa parte della schiera di attrici e personaggi dello spettacolo vittime di Harvey Weinstein. ...