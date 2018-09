Per Pokémon Let’s Go su Switch niente controlli di movimento obbligatori

Pokémon esclusivi Per Pokémon Let’s Go : quali sono e dove catturarli : Manca poco all'uscita di Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu, rispettivamente le due versioni dello stesso gioco, come la serie ci insegna. Dopo Sole e Luna la serie ritorna a Kanto, la regione in cui è ambientata la prima generazione di Pokémon e dove è stato impostato il remake della stessa, Rosso Fuoco e Verde Foglia. I giocatori di Pokémon sanno bene che gli sviluppatori nel corso degli anni hanno sempre introdotto Pokémon esclusivi nelle ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee tutto quello che c'è da saPere : Il gioco ha monopolizzato il mondo intero durante l'estate del 2016, così il team di Pokémon ha deciso di portarlo a un livello successivo. La storia inizierà proprio a Biancavilla, dove i ...

Gli sviluppatori della serie Pokémon svelano il nuovo RPG Town Per Nintendo Switch : Lo sviluppatore della serie Pokemon, Game Freak, ha rivelato un nuovo gioco di ruolo per Nintendo Switch chiamato Town.Come segnala VG247.com, al momento "Town" un titolo provvisorio e il gioco è previsto per il 2019.Il gioco è stato rivelato come parte del Nintendo Direct con il reveal trailer, visibile qui sotto. Lo stile artistico sembra abbastanza ispirato, ma non aspettatevi che i mostri siano tascabili.Read more…

Nintendo Switch Online : niente salvataggi cloud Per Pokémon Let's GO Pikachu/Eevee e Splatoon 2 : Pokémon Let's GO Pikachu, Pokémon Let's GO Eevee e Splatoon 2 non supporteranno la funzionalità offerta da Nintendo Switch Online dei salvataggi in cloud, riporta Gamingbolt.Arriva purtroppo conferma da parte delle pagine web ufficiali dedicate ai giochi in questione, dove possiamo leggere chiaramente "Questo gioco non supporta il backup dei salvataggi via cloud".La possibilità di poter salvare la nostra partita anche sulla nuvola è un vantaggio ...

Un nuovo trailer Per Pokemon Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! ci mostra le Mega Evoluzioni : Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! si stanno avvicinando sempre di più al lancio e, grazie ad alcuni trailer già rilasciati, si sta creando una forte eccitazione per l'arrivo dei giochi. Nella giornata di oggi vi proponiamo un ulteriore trailer.Come segnala Gamingbolt, il nuovo video è piuttosto breve e dura solamente 30 secondi, ma sembra piuttosto interessante, mostrando le forme di Mega Evolution sia di Kangaskhan che di ...

Pokémon Go legge i file sul vostro smartphone Per individuare un possibile root : Pokémon Go su Android richiede agli utenti il permesso di guardare il file system ma viene usato per cercare file e cartelle usati con le app di root L'articolo Pokémon Go legge i file sul vostro smartphone per individuare un possibile root proviene da TuttoAndroid.

Una nuova missione di ricerca speciale di Pokémon Go in programma Per la prossima settimana : Il team di Niantic continua ad essere impegnato nel tentativo di rendere Pokémon Go sempre più interessante e coinvolgente per i tanti appassionati L'articolo Una nuova missione di ricerca speciale di Pokémon Go in programma per la prossima settimana proviene da TuttoAndroid.

Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee : diamo uno sguardo all'editor del Personaggio : Nei mesi che ci separano all'uscita di Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Evee, Nintendo sta lentamente svelando alcuni elementi del gioco e se l'ultima volta il publisher aveva mostrato le personalizzazioni dei due Pokémon starter, Evee e Pikachu, oggi condivide un interessante screenshot che immortala l'editor del personaggio.Osservando l'immagine, pubblicata da Nintendo of America su Twitter e riportata in seguito da VG24/7, ...

Un nuovo trailer Per il nuovo film dei Pokémon "In Ognuno di Noi" : Il nuovo film dei Pokémon si intitola "In Ognuno di Noi" e quest'oggi The Pokémon Company International ne ha annunciato ufficialmente l'uscita nelle sale, riporta Gamingbolt.La nuova pellicola dedicata ai celebri mostriciattoli da catturare seguirà le vicende di Ash e Pikachu, i quali si uniscono assieme ad altri personaggi per vivere una nuova avventura.Il film ha ottenuto ottimi risultati nelle sale giapponesi, per cui il lancio anche in ...