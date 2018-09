Per la prima volta i GLAAD Media Awards introducono una categoria per i videogiochi

Argentina - i convocati di Scaloni : prima Per De Paul. Messi ancora out : Pronti, attenti e via con il secondo giro. L'Argentina è pronta a tornare in campo e lo farà per la seconda volta sotto la guida di Lionel Scaloni. Una vittoria per 3-0 contro Guatemala e un pareggio ...

Ecco Perché non ho fatto figli. Lilli Gruber - la confessione mai fatta prima : Lilli Gruber non ha figli. E il vero motivo lo ha rivelato nel salotto di Vieni da me, ospite di Caterina Balivo. Dietlinde – questo il suo vero nome all’anagrafe – si è raccontata come poche volte ha fatto. Del resto, solitamente è lei a dettare i tempi di una trasmissione e porre domande. Lilli Gruber, giornalista e scrittrice, nonché ex politica, è protagonista tutte le sere invernali – da settembre a giugno – su ...

Inter - Spalletti : 'Settimana chiave Per avvicinare le prime. Totti? Prima leggo tutto il libro - poi commento' : Dopo la conferenza stampa in vista di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato anche a Sky Sport : ' Settimana della verità? È importantissima perché ci potrebbe rimettere in carreggiata e permettere di andare a rivedere le squadre battistrada che ora abbiamo perso di vista . Di conseguenza ...

Dilettanti - il programma del II turno di Coppa Per prima e Seconda : Il quadro del secondo turno di Coppa per i Dilettanti si sta delineando. In particolare Prima e Seconda categoria hanno già messo in calendario il prossimo impegno per il 24 ottobre. Prima categoria . ...

Asia Argento - Rose McGowan si scusa. L'attrice : "Potevi farlo prima che Perdessi X Factor" : Rose McGowan, paladina del movimento MeToo assieme alL'attrice Asia Argento, si è scusata con quest'ultima in seguito ad alcuni fraintendimenti riguardanti il caso di Jimmy Benett.Ecco cosa ha scritto in una lettera taggando l'ex amica su Twitter la McGowan: "Il 27 agosto ho rilasciato una dichiarazione su Asia Argento che ora mi rendo conto conteneva una serie di fatti non accurati, la cosa più importante riguarda i messaggi di immagini ...

Prima uscita ufficiale Per la Cadillac Presidenziale “The Beast” di Donald Trump [FOTO] : Progettata per resistere a qualsiasi attacco terroristico, la Cadillac One di Trump vanta un equipaggiamento militare e al suo interno nasconde campioni di sangue del Presidente La Cadillac One, limousine Presidenziale di Donald Trump soprannominata anche con il nome di The Beast (la bestia) è stata protagonista della sua Prima uscita ufficiale in occasione della partecipazione del Presidente USA all’assemblea generale ...

PC a forma di Enterprise - Per andare dove nessun computer è mai giunto prima : I computer non sono tutti uguali e le differenze non stanno solo all’interno. Certo, un processore o una scheda grafica fanno la differenza tra un potente PC da gaming e una semplice macchina da ufficio, ma anche l’occhio vuole la sua parte. Come ha dimostrato Lenovo, che recentemente ha mostrato un case (la “scatola” che contiene il computer) fatto a immagine e somiglianza dell’Enterprise comandata dal capitano ...

Video e testo del nuovo singolo di Elisa - con Se piovesse il tuo nome si torna all’italiano prima di Diari aPerti : Con il nuovo singolo di Elisa si torna finalmente a una dimensione più intima. Annunciato qualche giorno fa, il brano è ora entrato in rotazione radiofonica e va ad anticipare l'approdo sul mercato di Diari aperti, nuovo album di inediti che contiene anche il duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano. Dario Faini e Calcutta tra gli autori di Se piovesse il tuo nome, arrivato in radio a partire dal 28 settembre e dopo il duetto ...

Basket femminile - SuPercoppa 2018 : Schio punta al decimo titolo - Lucca cerca una prima volta : La stagione del Basket femminile italiano entra nel vivo. A Schio si assegna il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2018 e che vede sfidarsi i padroni di casa del Famila e il Gesam Gas&Luce Lucca. Si tratta del remake della finale di Coppa Italia quando ad imporsi furono le venete, che poi si sono anche laureate Campionesse d’Italia. Schio punta alla conquista della sua ottava Supercoppa consecutiva (9 in totale); ...

La Russia Perde 3-0 con gli Usa ed è la prima eliminata dalle finali dei Mondiali di volley : La prima sentenza delle finali torinesi del Mondiale di volley è una sorpresona: la Russia, favorita alla vigilia della manifestazione dopo un anno da assoluta protagonista, è subito fuori. Dopo la ...

Kazakistan - prima castrazione chimica Per un pedofilo/ Ma non farà sparire Per sempre le voglie : Kazakistan, prima castrazione chimica per un pedofilo, ma non farà sparire per sempre le voglie. Un uomo, condannato per abusi su minori, subirà una castrazione (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Tale e Quale Show - i big della terza puntata : Per la prima volta doppia Performance : Venerdì 28 settembre, in prima serata Rai 1, un nuovo appuntamento con il varietà presentato da Carlo Conti che riportà sul...

Janito - 97 anni - va Per la prima volta al derby e realizza il sogno di una vita : Racconta sempre che la sua prima parola non è stata «mamma», ma «Boca», il nome della sua squadra del cuore. Eppure, in 97 anni di vita, l’ex postino argentino Alejandro Fernandez, che tutti chiamano Janito, non era mai riuscito a godersi dal vivo il Superclasico, il derby di Buenos Aires e del calcio argentino, tra River Plate e Boca Juniors. Jano è sempre stato un grande appassionato di football, uno sport che ha sempre praticato. «Ero buon ...

Lombardia in prima linea Per la Joint Action europea sui tumori rari : Oggi, il 22% delle nuove diagnosi di tumore riguarda i tumori rari; singolarmente, quindi, queste patologie colpiscono relativamente poche persone, ma nell'insieme si tratta di 90mila casi l'anno, non ...