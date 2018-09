Per Consumer Report ora i Surface sono OK

Galaxy Note 9 : Per Consumer Reports è lo smartphone più apprezzato : Il Samsung Galaxy Note 9 al momento è considerato da Consumer Report come lo smartphone più apprezzato tra tutti quelli recensiti dalla famosa e storica rivista sulla tecnologia.La storica rivista americana Consumer Report ha incoronato il Samsung Galaxy Note 9 come il miglior smartphone che potete acquistare al momento per le sue caratteristiche hardware e software.Samsung Galaxy Note 9 recensito da Consumer report come il miglior smartphone ...