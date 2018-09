Pensioni | nel Def confermata la Quota 100 | cosa cambia

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle Pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

Pensioni - i 5 Stelle : riforma Fornero sia nella manovra. Resistenze di Tria. Verso accordo sul deficit al 2 - 4% : da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E proprio su Tria ci sarebbero nuove ruggini . Stavolta legate al superamento ...

Pensioni : quota 100 nella manovra - su Opzione donna si attende chiarezza : Riforma delle Pensioni, nuove opportunita' di lavoro, riduzione delle tasse: questi i punti principali della nuova legge di Bilancio 2019 su cui sta lavorano il governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. I tempi per definire i provvedimenti da introdurre nella prossima manovra economica e finanziaria diventano ormai sempre più stretti. La prima scadenza è quella di giovedì 27 settembre, giorno in cui dovra' essere presentata la nota ...

Pensioni anticipate quota 100 : con 41 - 5 di contributi 310 mila precoci in uscita nel 2019 : Quanti sono i lavoratori che potrebbero andare in pensione anticipata con la quota 100 e con la quota 41 dei contribuenti precoci nel 2019? Alla domanda ha risposto la societa' specializzata Tabula, di Stefano Patriarca, calcolando l'impatto della riforma delle Pensioni dei due partiti maggioritari, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini, sulle uscite dei lavoratori dal 1° gennaio del prossimo anno. Ad oggi, il ...

Pensioni - ipotesi quota 100 con 36 anni di contributi : nel 2019 fuori 450 mila lavoratori in più : ROMA - Il cantiere sulle Pensioni è tutt'altro che chiuso: il governo, infatti, sarebbe sempre al lavoro su un'ipotesi di riforma delle Pensioni con quota 100, ma da raggiungere con un minimo di 36-37 ...

Il vertice nel governo : dalle Pensioni al reddito ecco i punti concordati : Alla fine della riunione a Palazzo Chigi sia Lega che M5S si sono detti contenti di quanto emerso sulla manovra. Il premier Conte in serata ha detto che finalmente si è vista la fumata bianca, e chissà se sarà davvero così.Di certo, da quanto trapela, pare che leghisti e grillini siano arrivati ad alcuni compromessi. Anche sul tema immigrazione, che però fa ancora irritare l"ala "di sinistra" del Movimento. Di Maio assicura che verrà votato ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le Pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

MANOVRA - DI MAIO SFIDA TRIA : “Pensioni MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Di Maio : «M5S non voterà condoni. Le Pensioni di cittadinanza sono nel contratto» : ... qui, i contrasti sulle pensioni minime a 780 euro tra Alberto Brambilla, esperto di previdenza vicino alla Lega, e la viceministra grillina all'Economia Laura Castelli ,. «Il M5S non è disponibile a ...

Di Maio : «M5S non voterà condoni Pensioni di cittadinanza nel contratto» : Il vicepremier: «Brambilla parla a titolo personale, la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi che la Lega»

Di Maio : "Le Pensioni di cittadinanza sono nel contratto di governo" : "Brambilla parla a titolo personale". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a margine dell'esposizione internazionale delle calzature, rispondendo ai giornalisti sulle dichiarazioni rilasciate da Alberto Brambilla qualche giorno fa, nelle quali l'esperto previdenziale vicino alla lega aveva definito le pensioni di cittadinanza "una follia"."Prima lo scoprite anche voi giornalisti - ha aggiunto Di Maio - e più evitiamo questa bagarre. ...

Tasse - Pensioni e reddito di cittadinanza : ora è tutto nelle mani di Conte : Settimana difficile per il premier Giuseppe Conte che presiederà un vertice di maggioranza cui è demandato il compito di...

Giorgetti assicura : 'Reddito di cittadinanza - flat tax e riforma Pensioni nella Manovra' : La [VIDEO]Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] conterra' tutti i provvedimenti cardine del contratto di Governo firmato da Luigi Di Maio per il M5S e Matteo Salvini per la Lega. Quindi, reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. A confermarlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. L'esponente legista ha fatto diretto riferimento al programma di Governo contenuto nel Contratto per il Governo del ...

Pensioni - Salvini pensa a quota 100 per over 62 ma si rischia la frattura nel Governo : La Legge di Bilancio 2019 rappresentera' un severo banco di prova per la tenuta del nuovo Governo, anche e soprattutto per quanto riguarda l'argomento Pensioni. La tensione resta alta, anche se si continua a negare qualsiasi ipotesi di spaccatura con il ministro dell'economia Tria. Il quadro non è certamente roseo, come sottolinea 'Il Sole 24 ore': fisco, Pensioni e reddito di cittadinanza saranno costretti a rientrare in un budget che non ...