Pensioni | Boeri | Da governo scelte pericolose e inique

RIFORMA Pensioni 2018/ Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro. Assist di Boeri per M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 20 settembre. Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro. Assist di Boeri per M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 05:57:00 GMT)

Da Boeri a Damiano - tutti contro le ultime esternazioni di Salvini sulle Pensioni : Che avrebbe fatto tanto clamore probabilmente era un dato di fatto, ma le parole di Salvini in una intervista al “Sole 24 Ore” in cui ha parlato di quota 100 per tutti risultano l’argomento principale di tutti i dibattiti. Dal mondo accademico, dopo la presa di posizione della professoressa Elsa Fornero, arrivano le critiche dell’economista e presidente dell’Inps Tito Boeri. Inoltre, per quanto concerne l’operato del governo, anche Damiano, ex ...