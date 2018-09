Pensioni | almeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100 Manovra da 40 miliardi

Pensioni - almeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100 : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra età e contributi per ...

Pensioni : possibile Quota 100 con almeno 36 anni di contributi? : Quota 100, l’Eden, l’Arcadia, l’ultima speranza per milioni di lavoratori italiani. Il tema Pensioni nel nostro Paese verte soprattutto su questa opportunità, molto caldeggiata dal Ministro degli Interni Matteo Salvini. Numerose le ipotesi, così come i buoni propositi, ma al momento, ancora nulla di certo. Il Governo, attualmente, è al lavoro sulla riforma prevedente l’agognata Quota 100 con i seguenti requisiti: un ...

Spunta una nuova ipotesi di riforma : Pensioni quota 100 con almeno 36 o 37 anni di contributi : Una nuova ipotesi di riforma sarebbe al vaglio del governo e prevede il pensionamento con quota 100 ma con contribuzione minima pari ad almeno 36 o 37 anni. In sostanza, con un minimo di 36 anni di versamenti contributivi, nel 2019 uscirebbero almeno 450mila lavoratori in più rispetto alle attuali regole, mentre con l'asticella della contribuzione spostata a 37 anni i lavoratori uscenti ammonterebbero a 410mila in più rispetto a oggi.Continua a ...

Russia - ong : almeno 153 fermi a cortei contro riforma delle Pensioni : almeno 153 persone sono state fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo riferisce ...

Pensioni e reddito di cittadinanza : costi per almeno 4 miliardi di euro : Nella giornata di oggi è previsto un nuovo confronto tra i tecnici della maggioranza sulla riforma del sistema previdenziale [VIDEO], un pacchetto di provvedimenti che si annuncia particolarmente delicato sia per le aspettative dei cittadini che per la necessita' di trovare la quadra sulle coperture. Al centro della discussione odierna dovrebbe esserci il cosiddetto tagli agli assegni d'oro, una misura sulla quale la maggioranza sembra divergere ...