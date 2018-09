Pedofilia | violenza su un bambino di nove anni | ai domiciliari accompagnatore su

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Le accuse sono di maltrattamenti esessuale su minore: così un uomo di 30è stato arrestato e messo aisu disposizione del Tribunale di Pisa. L’accusato, incensurato, lavora comesugli scuolabus per conto di un comune della Valdera. A sporgere denuncia ai Carabinieri sono stati i genitori della vittima, undi 9, allertati dal fatto che il piccolo mostrava comportamenti diversi dal solito. A riportare la notizia è il quotidiano locale Il Tirreno. Da tempo i genitori, stranieri, si erano rivolti proprio all’uomo per impartire al piccolo lezioni di italiano: per diversi pomeriggi, quindi, ilera andato a casa del suo presunto aggressore, rimanendo solo con lui. E secondo l’accusa, è in quei pomeriggi che si sono consumate le violenze. Nel corso degli accertamenti è stato anche ascoltato ilin presenza ...