Pechino Express | il dramma di Maria Teresa Ruta | ' Tu non sei normale' | sbotto di rabbia

“Non sei normale”. Il dramma di Maria Teresa Ruta viene fuori a Pechino Express : La nuova edizione di Pechino Express va a gonfie vele. Dalla convivenza forzata dei concorrenti, come è ovvio che sia, però, stanno emergendo le tante difficoltà che i vip si trovano a dover affrontare. Il programma è iniziato con la minaccia di denuncia alla rete e alla produzione da parte di Eleonora Brigliadori che avrebbe dovuto partecipare insieme al figlio ma che alla fine è stata esclusa dal gioco per via delle sue idee estreme sul ...

Pechino Express - Paola Caruso : terrore per le sue condizioni. Costantino Della Gherardesca interviene : Non è stata una puntata facile quella di ieri, giovedì 27 settembre, per Paola Caruso . La bionda showgirl, concorrente Della settima edizione di Pechino Express insieme al suo amico Tommaso Zorzi , è ...

Cultura e intrattenimento sadico. Il binomio perfetto di Pechino Express : Le signore della tv l’hanno capito: a Pechino Express ogni sforzo è inutile. Puoi inseguire la leggenda di Fatima, che si bruciò la mano nella zuppa vedendo il marito baciare una concubina, e quindi per imitarla puoi ingurgitare zuppe piccanti, piangere lacrime di cipolla, decifrare indizi, improvvi

Sara Ventura e Sarah Balivo a Pechino Express 2018/ Le sorelle di Caterina e Simona in gara da giovedì : Sara Ventura e Sarah Balivo a Pechino Express 2018 nei panni de "Le sorelle di..". Loro sono le sorelle delle note conduttrici di Rai1 e Canale 5 Caterina e Simona. Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:37:00 GMT)

“Oddio - no!”. Paola Caruso : incidente in diretta a Pechino Express. Le immagini di quei drammatici momenti : Continuano le avventure di Pechino Express e soprattutto quelle di Paola Caruso. I viaggiatori sono partiti da Midelt, in Marocco. Le coppie del reality adventure di Rai Due hanno percorso ben 491 km arrivando fino al Deserto del Sahara. E pensare che questa è soltanto la seconda puntata. Costantino Della Gherardesca è al comando del viaggio in Africa. I viaggiatori sono partiti dal Marocco e qui, senza soldi, dovranno superare varie ...

Ascolti TV | Giovedì 27 settembre 2018. Non dirlo al mio Capo vince con il 21.1%. Pechino Express 8.3% - Canale 5 sprofonda al 7.4% : Non dirlo al Mio Capo 2 - Saul Nanni e Ludovica Coscione Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 4.484.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di 1.250.000 ...

Pechino Express 2018 - SECONDA TAPPA/ Eliminati i Mattutini - infortunati i Ridanciani e le Signore della Tv... : PECHINO EXPRESS 2018 concorrenti e coppie SECONDA TAPPA: i Promessi sposi conquistano la prima vittoria e salvano i Ridanciani. Eliminati i Mattutini,mentre le Signore della Tv...(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:48:00 GMT)

Pechino Express 2018 : arrivano Sarah Balivo e Sara Ventura : A Pechino Express 2018 arrivano due “sorelle di”. La terza puntata dello show di Rai 2 vedrà l’ingresso di una nuova coppia formata da Sarah Balivo e Sara Ventura, rispettivamente sorelle minori delle più famose Caterina e Simona.-- A dare l’annuncio ci ha pensato Costantino Della Gherardesca nel finale della seconda tappa, mostrando ai viaggiatori gli zaini delle nuove concorrenti; dentro c’erano nove t-shirt con sopra stampate ...

Anticipazioni Pechino Express : cosa succederà nella terza puntata : Pechino Express: le Anticipazioni della terza puntata del reality adventure di Rai Due. Ecco cosa faranno i viaggiatori Giovedì 4 ottobre andrà in onda su Rai Due la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express. Il reality adventure condotto da Costantino Della Gherardesca continua a conquistare il pubblico da casa. cosa dovranno affrontare i […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: cosa succederà nella terza puntata proviene ...

Gli Scoppiati - Fabrizio Colica e Tommy Kuti/ Arrivano secondi - le Mannequin all'attacco (Pechino Express 2018) : Fabrizio Colica e Tommy Kuti sono Gli Scoppiati a Pechino Express: si sono formati per caso e sono arrivati secondi, ma non senza qualche polemica da parte delle Mannequin...(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:25:00 GMT)

I MATTUTINI - ADRIANA VOLPE E MARCELLO CIRILLO/ Eliminati : la frecciatina di Magalli (Pechino Express 2018) : MARCELLO CIRILLO e ADRIANA VOLPE sono I MATTUTINI a Pechino Express: arrivati fra gli ultimi nella seconda tappa, sono stati Eliminati dagli avversari, che hanno visto in loro...(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:23:00 GMT)

Pechino Express 2018 : il favoloso mondo di Maria Teresa Ruta : Pechino Express 2018 - Maria Teresa Ruta Sono bastate due puntate a Pechino Express 2018 per incoronare la sua regina, la concorrente destinata a diventare il simbolo dell’edizione, come in passato sono state (nel bene e nel male) la Marchesa e Tina Cipollari. Stavolta quella concorrente è Maria Teresa Ruta, un tempo efficiente giornalista sportiva del piccolo schermo ed ora viaggiatrice esaltata, senza freni e senza controllo, che compie ...

Pechino Express 2018 : Sarah Balivo e Sara Ventura nuova coppia : Una nuova coppia entra in gioco a Pechino Express. A partire dalla terza puntata (in onda giovedì 4 ottobre) anche la coppia composto da "Balivo e Ventura" gareggerà per arrivare fino all'ultima tappa in Sud Africa. Difficile prevedere la presenza di Caterina e Simona, ovvero le prime due persone che corrispondono (perlomeno televisivamente parlando) ai due cognomi citati durante la puntata dell'adventure reality di Rai 2. In un primo ...