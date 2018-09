Paura in chiesa a Roma : sfregia statua e minaccia suora : Roma , 28 set. (AdnKronos) - Ha danneggiato, usando una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga e l'altare sottostante e poi ha minaccia to una suora , presente nella chiesa , che ha tentato di fermarlo. E' quanto accaduto stamattina intorno alle 8 nella chiesa Santo Sp

Vaticano - Scaraffia : “Nel clero pedofili e gay. Tanti si fanno preti per Paura delle donne - che per la Chiesa non esistono” : Una Chiesa dove le suore sono ridotte a fare le colf dei preti, tra i quali ci sono molti pedofili, e dove i preti prendono i voti perché hanno “paura di confrontarsi con le donne”. Che, a loro volta, nel mondo cattolico sono relegate all’invisibilità, anche quando si tratta di madri single. Perché al Sinodo si parla di padri, madri “tradizionali” e figli, non di loro. Lo dice con chiarezza Lucetta Scaraffia, firma ...