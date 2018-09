Papa Francesco | per le coppie si offra una formazione permanente

Papa Francesco - il caso Viganò e il "segno di Dio" che ha accelerato l'accordo con la Cina : "Il Signore trae il bene dal male con la sua potenza e la sua infinita creatività". Questo tweet di Papa Francesco è stato lanciato dal Vaticano ieri sera, 25 settembre, alle 18,30, proprio mentre era in corso la conferenza stampa del Pontefice a bordo dell'aereo Air Baltic di ritorno dalla tre giorni in Lituania, Lettonia ed Estonia. Forse un riferimento alla crescita della fede proprio nelle nazioni appena visitate, martiri ...

Papa Francesco - in Cina si apre ora nuova fase : Quella sull’Accordo con la Cina è stata una delle risposte del Papa più attese dai giornalisti sul volo di rientro dal Baltico. Tra i temi toccati dal Papa la difesa dell’identità delle tre Repubbliche, la condanna degli armamenti e quella degli abusi del clero, definiti una mostruosità--"Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase ,che aiuti a sanare le ferite del passato,a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i cattolici ...

Papa Francesco : “L’accordo con la Cina sui vescovi l’ho firmato io” : Roma – L’Accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi “l’ho firmato io”, “sono io il responsabile”. A dichiararlo ai giornalisti, sul volo di ritorno da Tallinn a Roma, e’ stato il Papa , che – secondo quanto riferisce ‘Vatican News’ – ha chiesto di “pregare” per chi, “avendo tanti anni alle spalle di clandestinita’”, oggi non ...

Papa Francesco : "Accogliere e integrare i migranti senza minacciare la propria identità" : "Nei popoli baltici il messaggio sull'apertura è abbastanza avanti. Non ci sono fuochi forti populisti". Sul volo BT7103, che da Tallinn lo riporta a Roma, Papa Francesco incontra i giornalisti per fgare il punto su alcuni temi a lui cari. Si parla del nuovo accordo con la Cina, ma anche della pena di morte e della guerra. Poi, ancora una volta, si finisce per toccare il tema dell'accoglienza. Ma, in questa occasione, Bergoglio invita a farlo ...